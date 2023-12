Ceconomy schüttet erneut keine Dividende aus

Das Elektronik-Handelsunternehmen Ceconomy (ISIN: DE0007257503) will auch für das Geschäftsjahr 2022/23 keine Dividende zahlen, wie die Konzernmutter von Media-Markt und Saturn am Montag mitteilte. Die Hauptversammlung findet am 14. Februar 2024 statt.

Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2022/23 um 4,7 Prozent auf 22,2 Mrd. Euro (2021/22: 21,8 Mrd. Euro). Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) betrug 243 Mio. Euro (2021/22: 208 Mio. Euro) und erreichte damit ein Wachstum von 35 Mio. Euro (+17 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. Unter dem Strich stand ein Verlust von 39 Mio. Euro nach einem Gewinn von 126 Mio. Euro im Jahr zuvor. Die vorläufigen Geschäftszahlen hatte Ceconomy bereits Ende Oktober 2023 veröffentlicht.

Ceconomy erwartet für 2023/24 einen leichten Anstieg des währungs- und portfoliobereinigten Gesamtumsatzes und eine deutliche Verbesserung des bereinigten EBIT. Der Online-Umsatz soll bis zum Geschäftsjahr 2025/26 auf 30 Prozent des Gesamtumsatzes steigen (2022/23: 19,8 Prozent).

Es wurden zum Ende des Geschäftsjahres 998 Märkte (Vorjahr: 1.024 Märkte) in Europa betrieben und rund 50.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de