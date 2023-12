EQS-News: Siltronic kehrt in den MDAX zurück

EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Siltronic kehrt in den MDAX zurück



18.12.2023 / 09:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Siltronic kehrt in den MDAX zurück München, 18. Dezember 2023 – Aufgrund der positiven Entwicklung der Marktkapitalisierung kehrt die Siltronic-Aktie ab heute wieder in den Börsenindex MDAX zurück. Nach einer mehrmonatigen Zugehörigkeit zum SDAX ist die Aktie der Siltronic AG somit wieder im zweitwichtigsten deutschen Börsensegment vertreten. Darüber hinaus bleiben die Siltronic Anteilscheine auch Bestandteil des TecDAX. Im Verlauf des Jahres wurde der Aktienkurs von Siltronic aufgrund der Marktschwäche in der Halbleiterindustrie belastet, was im Juni 2023 zum Abstieg in den SDAX führte. Seitdem hat sich der Aktienkurs kontinuierlich erholt und die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist deutlich gestiegen. Dr. Michael Heckmeier, Vorstandsvorsitzender von Siltronic, kommentierte diese Entwicklung: „Die Wiederaufnahme von Siltronic in den MDAX spiegelt das Vertrauen der Anleger in unsere Zukunftsaussichten und unser kontinuierliches Wachstum wider. Dies unterstreicht die robuste Kursentwicklung der letzten Monate." Die Aufnahme von Siltronic in den MDAX erfolgt im Rahmen der regulären Quartalsüberprüfung der Deutschen Börse AG. Die Entscheidung basiert auf der Marktkapitalisierung der frei handelbaren Aktien, also der Streubesitz-Marktkapitalisierung.

Kontakt: Verena Stütze

Leiterin Investor Relations & Communications

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil: Als einer der führenden Wafer Hersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik – von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.

18.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com