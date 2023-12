Thyssenkrupp Nucera legt zu - Erwartet aber Verlust

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera erwartet nach Zuwächsen im vergangenen Geschäftsjahr im neuen Jahr einen Verlust.

Im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) seien die Erlöse um 70 Prozent auf 653 Millionen Euro gestiegen, teilte Nucera am Montag mit. Dies sei vor allem dem Bereich Alkalische-Wasserelektrolyse-Technologie (AWE) zu verdanken gewesen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe sich mit 23,8 Millionen Euro fast verdreifacht. Im neuen Geschäftsjahr erwartet Nucera einen Umsatzanstieg im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Wegen notwendiger Anlaufkosten sei operativ (Ebit) jedoch mit einem Verlust im mittleren zweistelligen Millionenbereich zu rechnen.

Eine Dividende gibt es für das vergangene Geschäftsjahr nicht. Der Auftragseingang des Unternehmens mit Sitz in Dortmund schrumpfte auf 613 Millionen Euro von zuvor 1,3 Milliarden Euro. Thysssenkrupp hatte Nucera im Juli an die Börse gebracht, hält aber mit einem Anteil von 50,2 Prozent weiter die Mehrheit. Die Erstnotiz lag bei 20,20 Euro, derzeit notiert die Aktie bei etwa 16 Euro. Das Unternehmen stellt Anlagen zur Produktion von Wasserstoff her, der eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielt und weltweit stark gefragt ist.