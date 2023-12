Aktien Frankfurt: Dax nimmt wieder etwas Fahrt auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag einen moderaten Aufschwung genommen. Allerdings sind die Handelsvolumina vorweihnachtlich sehr gering. "Das Handelsjahr dürfte weitestgehend gelaufen sein und viele Marktteilnehmer versuchen lediglich das Performanceniveau zu halten", beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Geschehen.

Der Dax notierte am Nachmittag 0,38 Prozent im Plus bei 16 713,32 Punkten. Mit seiner Rekordjagd in der ersten Dezember-Hälfte hatte er bereits einen soliden Vorsprung erzielt. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte gewann am Dienstagnachmittag 0,38 Prozent auf 27 006,69 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent nach oben.

Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von Covestro mit einem Kursaufschlag von 1,8 Prozent im Anlegerfokus. Der staatseigene Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) will Kreisen zufolge sein informelles Gebot für den Chemiekonzern aufbessern. Spekuliert wird weiter auf 60 Euro je Aktie. Zudem wolle Adnoc eine Jobgarantie für mehrere Jahre und Investitionen über etwa acht Milliarden US-Dollar anbieten, hieß es.

Bayer musste indes in den USA im Rechtsstreit um angebliche Gesundheitsfolgen der seit Jahrzehnten verbotenen Chemikalie PCB eine Niederlage hinnehmen. Eine Geschworenen-Jury sprach ehemaligen Schülern und Eltern einer Schule im Raum Seattle Schadenersatz in Höhe von 857 Millionen US-Dollar zu. Die Kläger machen das Umweltgift PCB vom US-Hersteller Monsanto, der 2018 von Bayer übernommen worden war, für ihre Erkrankungen verantwortlich. Die Anleger nahmen den Jury-Spruch jedoch gelassen auf: Die zuletzt arg gebeutelten Aktien notierten 0,1 Prozent im Plus.

Siemens verringert seine Beteiligung an Siemens Energy wie angekündigt weiter. In der Folge sinkt die Beteiligung an der Siemens Energy AG auf 17,1 Prozent. Die Siemens-Aktien stiegen um 2,3 Prozent, während die Siemens-Energy-Papiere am Dax-Ende um 1,5 Prozent nachgaben.

Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera setzten ihre jüngste Kursrally beschleunigt fort und kletterten auf das höchste Niveau seit Anfang Oktober. Zuletzt notierten sie 10,4 Prozent höher. Der Elektrolyse-Spezialist will in den kommenden Jahren kräftig von der weltweit steigenden Nachfrage nach klimaneutral erzeugtem Wasserstoff profitieren. Dazu passt ein Bericht im "Handelsblatt", wonach Deutschland und sechs weitere europäische Staaten zugesagt haben, bis 2035 alle Kraftwerke mit CO2-Ausstoß aus ihren Stromnetzen zu verbannen.

Der Euro wurde zuletzt mit 1,0958 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0918 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 2,06 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,03 Prozent auf 128,03 Punkte. Für den Bund-Future ging es zuletzt um 0,41 Prozent auf 137,29 Punkte aufwärts./edh/jha/

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---