EQS-News: SCHOTT Pharma erreicht Jahresziele direkt nach Börsengang: Starkes profitables Wachstum für das Geschäftsjahr am oberen Ende der Prognose

SCHOTT Pharma erreicht Jahresziele direkt nach Börsengang: Starkes profitables Wachstum für das Geschäftsjahr am oberen Ende der Prognose



SCHOTT Pharma erreicht Jahresziele direkt nach Börsengang: Starkes profitables Wachstum für das Geschäftsjahr am oberen Ende der Prognose Erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatzwachstum von 9 % im Vergleich zum Vorjahr auf 899 Millionen Euro, gestützt durch einen höheren Umsatzanteil von margenstarken High-Value-Lösungen

Starker EBITDA-Anstieg um 9 % auf 239 Millionen Euro führt zu einer EBITDA-Marge von 26,6 %

Veröffentlichung der vollständigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 am 26. Januar 2024 SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, hat das Geschäftsjahr 20231 mit einem Umsatz von 899 Millionen Euro am oberen Ende der Prognose abgeschlossen. Dies entspricht einem starken Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahresumsatz von 821 Millionen Euro, insbesondere wenn man die Auswirkungen des vorübergehenden Abbaus von Lagerbeständen der Kunden im Kernproduktsegment Fläschchen während des Jahres berücksichtigt. Das EBITDA des Unternehmens stieg im gleichen Maße wie der Umsatz auf 239 Millionen Euro (+ 9 % gegenüber dem Vorjahr), so dass SCHOTT Pharma seine hohe EBITDA-Marge von 26,6 % halten konnte. Ein wesentlicher Wachstumstreiber war dabei der Ausbau von Produktionskapazitäten. Die erfolgreiche Erweiterung betrifft insbesondere die Kapazitäten für pharmazeutische Verabreichungssysteme, insbesondere die neuen Produktionslinien für vorfüllbare Polymerspritzen in Müllheim. Dieser wichtige Meilenstein trug auch wesentlich dazu bei, dass der Umsatzanteil der margenstarken High-Value-Lösungen um 9 Prozentpunkte auf 48 % stieg und damit besser als erwartet ausfiel. „Wir freuen uns sehr, zeigen zu können: Wir halten unsere Versprechen und erreichen unsere Wachstumsziele, die wir uns jüngst im Rahmen unseres Börsengangs gesetzt haben! Unser starkes Wachstum und die hohe Profitabilität zeigen nicht nur weiterhin unser attraktives Finanzprofil, sondern bestätigen auch unsere strategische Orientierung an Pharmatrends sowie am schnell wachsenden Markt für High-Value-Lösungen. Wir sind daher sowohl für das kommende Geschäftsjahr als auch für unsere mittelfristigen Ziele äußerst zuversichtlich“, sagte Dr. Almuth Steinkühler, CFO von SCHOTT Pharma. Die starke Entwicklung der High-Value-Lösungen führte zu einem beachtlichen Gesamtwachstum, trotz der Auswirkungen der geringen Auslastung in der Kernproduktkategorie Fläschchen durch den Abbau von Lagerbeständen bei Kunden in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres. Mit seinen Produkten bedient SCHOTT Pharma einige der wichtigsten und spannendsten Pharmatrends, darunter

GLP-1, Homecare und mRNA, die auch weiterhin als Wachstumstreiber dienen werden. Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich Lösungen für neue Arzneimittelkategorien, um deren sichere Aufbewahrung und Verabreichung an Patienten in aller Welt zu gewährleisten. Zum 18. Dezember 2023 wurde SCHOTT Pharma in den SDAX aufgenommen und gehört damit erstmals zur DAX-Familie. SCHOTT Pharma wird am 26. Januar 2024 den Geschäftsbericht 2023 einschließlich des nicht-finanziellen Berichts veröffentlichen.

1Das Geschäftsjahr 2023 umfasst den Zeitraum von Oktober 2022 bis September 2023. Über SCHOTT Pharma SCHOTT Pharma entwickelt wissenschaftlich fundierte Lösungen, um zu gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Weil Gesundheit entscheidend ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, wie vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 65 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika und Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 821 Millionen Euro. Pressekontakt: Jasko Terzic, CFA

E-Mail: ir.pharma@schott.com Joana Kornblum

Tel.: +49 151/29223552

E-Mail: joana.kornblum@schott.com



Simon Steiner

FGS Global

Tel.: +49 172/6411298

E-Mail: simon.steiner@fgsglobal.com Christopher Raad

FGS Global

Tel.: +49 171/8657549

E-Mail: christopher.raad@fgsglobal.com

