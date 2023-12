Schott Pharma erreicht Wachstumsziele und blickt optimistisch auf 2024

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem erfolgreichen Börsendebüt Ende September hat der Pharmaverpackungskonzern Schott Pharma im Geschäftsjahr 2022/23 Umsatz und Ergebnis gesteigert und damit seine Wachstumsziele erreicht.

Angetrieben durch den Ausbau von Produktionskapazitäten kletterte der Umsatz im Geschäftsjahr bis Ende September um neun Prozent auf 899 Millionen Euro, wie das Unternehmen mit Sitz in Mainz am Dienstag mitteilte. Das Wachstum liege damit am oberen Ende der Prognose. Auch das operative Ergebnis (Ebitda) legte um neun Prozent auf 239 Millionen Euro, was zu einer Ebitda-Marge von 26,6 Prozent führe. "Wir sind daher sowohl für das kommende Geschäftsjahr als auch für unsere mittelfristigen Ziele äußerst zuversichtlich", sagte Finanzchef Almuth Steinkühler.

Schott Pharma stellt für die Pharmaindustrie Ampullen, Fläschchen und Spritzen aus Glas her - rund 13 Milliarden davon jedes Jahr. Beim größten deutschen Börsendebüt dieses Jahres wurde das Unternehmen mit rund vier Milliarden Euro bewertet. Seit dem 18. Dezember ist Schott Pharma im Kleinstwerteindex SDax gelistet. Seinen vollständigen Geschäftsbericht 2022/23 veröffentlich die Firma am 26. Januar.

