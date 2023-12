Ceconomy: Da geht noch mehr!

In einem seit mindestens 2018 fortwährenden Abwärtstrend setzte das Papier bis Oktober letzten Jahres auf gerade einmal 1,10 Euro zurück und verlor in diesem Zeitraum rund 92 Prozent an Wert. Dieses Jahr ist dagegen von einer groben Seitwärtsbewegung zwischen den Kursmarken von 1,72 und 2,85 Euro auf der Oberseite geprägt, wobei der EMA 200 auf Wochenbasis hierbei eine herausragende Stellung als Widerstand einnimmt. Aus der wellentechnischen Berechnung geht aber nach den jüngsten Kursgewinnen womöglich noch eine zweite Kaufwelle hervor, die sich für risikofreudige Anleger als Kaufgelegenheit anbietet.

Chance auf weitere Kaufwelle steigen

Die dynamischen Kursgewinne der letzten Wochen könnten bei Ceconomy schon bald zu einem weiteren Aufwärtsimpuls führen, sofern der 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 2,56 Euro überwunden wird. Aber erst oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 2,85 Euro ließe sich für das Papier das mittelfristige Aufwärtspotenzial in Richtung 4,14 Euro und somit das 61,8 % Fibonacci-Retracement ableiten. Notierungen unterhalb von 1,88 Euro würde dagegen Verlustrisiken auf der Jahrestiefs von 1,72 Euro erheblich steigern, darunter müssten sich Investoren mit potenziellen Verlusten sogar auf die Vorgängertiefs aus 2022 bei 1,10 Euro einstellen.