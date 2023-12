EQS-News: ANNOUNCEMENT

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Personalie

ANNOUNCEMENT



20.12.2023 / 18:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AUSTRIACARD HOLDINGS AG ANNOUNCEMENT 20. Dezember 2023: Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ("ACAG" oder die "Gruppe") gibt bekannt, dass Herr Panagiotis Spyropoulos nach 13 Jahren an der Spitze der Gruppe und in Übereinstimmung mit dem Nachfolgeplan bis Ende des ersten Halbjahres 2024 von seiner Rolle als Group Chief Executive Officer zurücktreten wird. Auf Vorschlag des Nominierungs- und Vergütungsausschusses hat der Aufsichtsrat beschlossen, dass Herr Emmanouil Kontos, der derzeit als stellvertretender Group Chief Executive Officer tätig ist, spätestens mit Wirkung zum 1. Juli 2024 als nächster Group Chief Executive Officer ernannt wird. Herr Emmanouil Kontos wurde 1971 in Australien geboren und hält einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft. Als internationale Führungskraft verfügt er in den Funktionen als CFO und Managing Direktor über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Europa, Nahen Osten, Afrika und Südostasien. Zu den Unternehmen, für die er erwerbstätig war, gehören Colgate Palmolive, General Mills Inc, Coca-Cola Hellenic und Korres Natural Products. Er ist seit 2018 für die Gruppe tätig. ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Technologieunternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement für den Finanz-, Regierungs- und Privatsektor an. Das Unternehmen beschäftigt international 2.500 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse notiert (ACAG). Kontaktperson: Mr. Dimitrios Tzelepis, Executive Director, Capital Markets, M&A and IR

Tel.: +43 1 61065 - 357

E-Mail: d.tzelepis@austriacard.com

Website: www.austriacard.com

Symbol: ACAG

ISIN: AT0000A325L0

Börse(n): Vienna Prime Market, Athens Main Market

20.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com