EQS-News: Bergbaulegende Rob McEwen im großen Goldinvest.de-Interview

Bergbaulegende Rob McEwen im großen Goldinvest.de-Interview



20.12.2023 / 11:08 CET/CEST

"Meiner Ansicht nach, erleben wir gerade chancenreiche Zeiten"



In diesem ausführlichen Goldinvest.de-Interview mit Bergbau-Legende, Goldcorp- Gründer und McEwen Mining- CEO, Rob McEwen, sprechen wir über den Zustand der (Gold-) Minenindustrie und die Notwendigkeit von Veränderungen in der Branche, um auch in Zukunft genügend Finanzmittel anziehen zu können, damit sie ihre entscheidende Rolle für die modernen Gesellschaft weiterhin erfüllen kann.



Rob erzählt uns auch, warum er in den Bereich Junior Mining/Exploration investiert, und wir sprechen über zwei interessante Unternehmen, die auch wir von Goldinvest.de verfolgen.



Das vollständige Interview finden Sie hier:



Das große Goldinvest.de-Interview mit Bergbau-Legende Rob McEwen





Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Kunden oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an den hier genannten Unternehmen halten oder halten können und daher ein Interessenkonflikt bestehen kann oder besteht. Auch behält sich die GOLDINVEST Consulting GmbH das Recht vor, jederzeit Anteile an der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus besteht eine vertragliche Beziehung zwischen Dynasty Gold, Goliath Resources und GOLDINVEST Consulting GmbH, die eine Berichterstattung der GOLDINVEST Consulting GmbH über Dynasty Gold und Goliath Resources beinhaltet. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.

