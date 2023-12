EQS-DD: IMMOFINANZ AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

IMMOFINANZ AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.12.2023 / 22:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name CPI PROPERTY GROUP S.A. 2 Grund der Meldung a) Position/Status Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu Personen steht, die bei der IMMOFINANZ AG Führungsaufgaben wahrnehmen:

Bei den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, handelt es sich um Herrn Martin Němeček und Herrn Martin Matula, die (i) Mitglieder des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ AG sind und (ii) Personen sind, die Führungsaufgaben bei CPI PROPERTY GROUP S.A. wahrnehmen. b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name IMMOFINANZ AG b) LEI 5299000DUMZ99SBBX121 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für

i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000A21KS2 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 20,05 EUR 14.071.483 Stücke d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 20,05 EUR 14.071.483 Stücke e) Datum des Geschäfts 2023-12-18; UTC + 1 f) Ort des Geschäfts außerhalb eines Handelsplatzes

21.12.2023 CET/CEST