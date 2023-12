Aktien New York Ausblick: Etwas höher - Europa weiter geschlossen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Dienstag mit minimalen Gewinnen in die neue Handelswoche starten. Das Volumen wird allerdings voraussichtlich sehr niedrig sein. In Europa werden die Märkte erst wieder am Mittwoch geöffnet. In Asien wurde zwar an einigen Plätzen gehandelt, insgesamt entwickelten sich dieses aber uneinheitlich.

Der Broker IG berechnete den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,1 Prozent höher bei 37 417 Punkten. Der Nasdaq 100 sollte mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 16 806 Zähler starten.

Manchester United sprangen im vorbörslichen US-Handel um 13 Prozent nach oben. Am Wochenende war bekannt geworden, dass der britische Milliardär Jim Ratcliffe für einen Anteil von 52 Prozent 5,4 Milliarden Dollar auf den Tisch legt./he