Siemens Energy am Widerstand - Vestas-Aufträge treiben Branche

Die Aktien aus dem Umfeld der Erneuerbaren Energien haben am Mittwoch von einem Großauftrag für Vestas profitiert. Die Aktien des dänischen Herstellers von Windkraftanlagen zogen an der Kopenhagener Börse um mehr als 6 Prozent an und erreichten in der Spitze den höchsten Stand seit Februar. Vestas erhielt aus den USA und Australien Großaufträge im Volumen von zusammen rund 1,2 Gigawatt Leistung.

In der Folge legten im deutschen Handel auch die Papiere von Nordex , SMA Solar und Siemens Energy um 3,5 bis 5 Prozent zu.

Siemens Energy testeten mit plus 5 Prozent auf 11,87 Euro erneut einen Widerstand an der Marke von 12 Euro. An dieser waren sie in den vergangenen Wochen mehrfach gescheitert.

Mit dem Kursgewinn zur Wochenmitte übergaben sie die rote Laterne als größter Dax-Verlierer im Börsenjahr 2023 an Zalando .

Auch die im MDax notierten Aktien Nordex und SMA Solar zählen 2023 zu den Verlierern an der Börse mit Abgaben von mehr als 20 beziehungsweise rund 10 Prozent.