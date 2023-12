BVB Aktie: Anleger hoffen auf Bundesliga-Trendwende in 2024

Seit Jahresbeginn haben die Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA rund 2,82 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Dabei dürfte nicht zuletzt auch die sportliche Entwicklung in der heimischen Bundesliga Belastungspotenzial initiiert haben.

In der Winterpause rangiert der Verein lediglich auf Platz fünf, was nicht der direkten Qualifikation für die „Königsklasse“ entsprechen würde.

Borussia Dortmund überwintert auf Platz fünf – Keine Qualifikation zur Champions League

Mit 27 Punkten überwintert die Mannschaft von Borussia Dortmund in der höchsten Spielklasse hierzulande auf Platz fünf, womit das Ticket für die finanziell lukrative UEFA-Champions-League nicht gelöst wäre.

Nach den jüngsten Remis gegen den FC Augsburg (1:1) und den FSV Mainz (1:1) beträgt der Abstand auf Platz vier mittlerweile sechs Punkte.

Nach dem Trainingslager in Marbella tritt der BVB am 13.01. im Topspiel gegen Darmstadt 98 an. Eine Woche später folgt ebenfalls ein Auswärtsspiel, gegen den 1. FC Köln.

In der „Königsklasse“ findet die nächste Partie erst am 20.02. statt. Der Achtelfinal-Gegner heißt in diesem Fall PSV Eindhoven. Das Rückspiel ist für den am13.03. in Dortmund angesetzt.