ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax pendelt sich unter Rekordhoch ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz vor dem Jahreswechsel und nach einer beeindruckenden Rally ist die Luft raus am deutschen Aktienmarkt. Auch erneute Rekorde an den US-Börsen konnten am Donnerstag die ohnehin nur wenigen noch aktiven Anleger hierzulande nicht mehr aus der Lethargie reißen. Für den Dax stand ein Minus von 0,24 Prozent auf 16 701,55 Zähler zu Buche. Zum nahen Ende des voraussichtlich stärksten Börsenjahres des Dax seit 2019 pendelte sich dieser zuletzt unter dem Rekordhoch bei gut 17 000 Punkten ein.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Donnerstag um 0,34 Prozent auf 27 064,91 Zähler nach. 2023 hat der Dax bisher um 20 Prozent und der MDax um knapp 8 Prozent zugelegt.

Der Handel dünnt immer mehr aus. "Die Investoren haben ihre Bücher weitgehend geschlossen und gehen kaum noch neue Risiken ein", sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow. Der Grundton bleibe zugleich optimistisch. "Das Handelsjahr 2023 war zwar kein einfaches, dafür aber ein überdurchschnittlich gutes Börsenjahr."

Mit Blick auf die Unternehmen war die Nachrichtenlage ebenfalls dünn. Während am Morgen noch Aktien gekauft wurden, die in diesem Jahr besonders schlecht liefen, gab es am Ende kein klares Bild. Im Dax schlossen die Papiere des Online-Modehändlers Zalando und die von Bayer fast unbewegt, während Siemens Energy 1 Prozent verloren. Alle drei Aktien sind 2023 besonders schlecht gelaufen - mit Verlusten von mehr als 30 Prozent.

Dagegen liefen die Aktien von Heidelberg Materials und Rheinmetall im Leitindex 2023 besonders gut, der Kursgewinn liegt bei über 50 Prozent. Bei beiden Papieren tat sich am Donnerstag nicht mehr viel. SAP , mit einem Plus von 45 Prozent an dritter Stelle unter den Dax-Favoriten dieses Jahres, bewegten sich ebenfalls kaum.

Vitesco gewannen an der Spitze des MDax am Donnerstag 4,4 Prozent, hatten allerdings zuletzt kräftig an Wert eingebüßt. Der Antriebsspezialist befindet sich inmitten einer Übernahme durch den fränkischen Autozulieferer Schaeffler . Der hat sich nach Ablauf der offiziellen Übernahmefristen knapp 80 Prozent der Vitesco-Aktien gesichert. Im nächsten Schritt dürften die verbliebenen Vitesco-Aktien in Anteile von Schaeffler getauscht werden und Vitesco wäre dann Börsengeschichte.

Der europäische Leitindex EuroStoxx verlor 0,29 Prozent auf 4514,38 Punkte. Der französische Cac 40 gab um ein halbes Prozent nach, während der britische FTSE 100 kaum verändert schloss. In New York lag der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss moderat höher.

Der Euro litt unter Gewinnmitnahmen und wurde am Abend mit 1,1077 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1114 (Mittwoch: 1,1065) US-Dollar fest. Der Dollar hatte damit 0,8997 (0,9037) Euro gekostet.

Am Anleihemarkt fiel die Umlaufrendite von 1,96 Prozent am Vortag auf 1,95 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,27 Prozent auf 129,06 Punkte. Der Bund-Future sank am Abend um 0,43 Prozent auf 138,18 Punkte./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---