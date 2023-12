EQS-Adhoc: Enapter AG: Co-CEO Sebastian-Justus Schmidt tritt aus persönlichen Gründen als Vorstand zurück

EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Enapter AG: Co-CEO Sebastian-Justus Schmidt tritt aus persönlichen Gründen als Vorstand zurück



29.12.2023 / 19:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Co-CEO Sebastian-Justus Schmidt tritt aus persönlichen Gründen als Vorstand zurück Der Co-CEO der Enapter AG, Sebastian-Justus Schmidt, hat heute dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er aus privaten Gründen zum 31.12.2023 aus dem Vorstand ausscheiden möchte. Herr Schmidt steht dem Unternehmen als Berater weiter zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hatte zur Vorbereitung eines möglichen Ausscheidens von Herrn Schmidt bereits mit Wirkung zum 01.07.2023 Herrn Dr. Jürgen Lackmann zum Co-CEO ernannt. Herr Dr. Lackmann wir das Unternehmen nun als CEO mit dem CFO Gerrit Kaufhold weiter leiten. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herrn Schmidt für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit und freut sich, dass Herr Schmidt der Enapter AG nicht nur in beratender Funktion, sondern auch als Großaktionär eng verbunden bleibt.

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren – sogenannte Elektrolyseure – herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen Produktionsstandort in Italien.

Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, WKN: A255G0, ISIN: DE000A255G02

Weiterführende Informationen:

