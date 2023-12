Direkt zum Video auf YouTube

Der letzte Handelstag 2023 läuft. So richtig wollen die Märkte kein Momentum mehr zeigt. Kein Wunder, sind doch viele Händler schon im Urlaub.

News gibt es von Nvidia. Wie es scheint wurde ein spezieller Grafik-Chip für China entwickelt, nachdem die jüngsten Top Modelle ebenfalls unter die neue Ausfuhrbeschränkung gefallen sind. Die Chancen und Effekte für die Nvidia-Aktie beleuchtet Martin heute in der Sendung.

Außerdem wägt er die Chancen und Risiken für die Mercedes Aktie im kommenden Jahr ab. Reichen die 8 Prozent Dividende als Kaufkriterium? Bei Tesla könnten schon im Januar wichtige News anstehen. Was sind die Bedingungen für einen Markteintritt in Indien? Und was bedeutet das für die Aktie?