ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Sartorius auf 'Positive Catalyst Watch' - 'OW'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat der Sartorius-Aktie den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit positive Nachrichten anlässlich der Zahlenbekanntgabe für das vierte Quartal am 26. Januar. Die Einstufung wurde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 315 Euro belassen. Angesichts der Markterwartungen für ein relativ geringes Wachstum der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) im Jahr 2024 und seinen eigenen Annahmen dürften Zielsetzungen gut aufgenommen werden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.01.2024 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2024 / 00:15 / GMT

