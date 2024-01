EQS-News: HomeToGo schließt Mehrheitsübernahme von KMW Reisen GmbH und Super Urlaub GmbH erfolgreich ab

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

HomeToGo schließt Mehrheitsübernahme von KMW Reisen GmbH und Super Urlaub GmbH erfolgreich ab



02.01.2024 / 16:56 CET/CEST

Luxemburg, 2. Januar 2024 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, bestätigte heute den erfolgreichen Abschluss der am 16. Dezember 2023 angekündigten Transaktion zum Erwerb einer 51-prozentigen Mehrheitsbeteiligung an dem kombinierten Unternehmen der KMW Reisen GmbH und der Super Urlaub GmbH. Gemessen am Transaktionswert stellt diese Mehrheitsübernahme die größte Akquisition in der Geschichte von HomeToGo dar. Mit der strategischen Erweiterung seines führenden Marktplatzes für Ferienhausvermietungen um thematische Kurzreisen setzt das Unternehmen seine Wachstumsstrategie erfolgreich fort. Die Akquisition umfasst die Marken Kurz Mal Weg und Kurzurlaub, zwei führende Spezialisten für Themenreisen und Hotelangebote für Kurzreisen in der DACH Region.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Mit der Mehrheitsübernahme der KMW Reisen GmbH und der Super Urlaub GmbH ergreifen wir die einmalige Chance, unseren weltweit führenden Marktplatz sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite weiter zu stärken. Diese Transaktion ermöglicht es uns, direkt eine führende Position im äußerst attraktiven Markt für Themenreisen und Hotelangebote für Kurztrips einzunehmen. Dieser umfasst eine breite Palette an attraktiven Wellness-, Sport-, Gastronomie- und Geschenkgutschein-Angeboten sowie weiteren Services. Durch die Aufnahme der komplementären Angebote von Kurz Mal Weg und Kurzurlaub auf unserem Marktplatz ergänzen wir strategisch unser bereits unvergleichliches Kernangebot an Ferienhäusern und -wohnungen in ländlichen Urlaubsregionen. Zusätzlich bietet dieser Deal neue Upselling-Möglichkeiten durch kurze Städtereisen und erweiterte Angebote in der Nebensaison. Dies ist eine klare Ergänzung zu unserem bestehenden Portfolio, von der wir erwarten, dass sie zusätzliche, vielversprechende Kund*innengruppen von Reisenden anziehen und das profitable Geschäft mit unseren Bestandskund*innen weiter stärken wird."

Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum weltweit größten SaaS-enabled Marktplatz für Ferienhäuser und -wohnungen gewachsen.

Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von tausenden von globalen Partnern bringt der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo Angebote und Nachfrage gezielt zusammen, um Reisende für jede Art des Urlaubs auf der ganzen Welt mit der perfekten Ferienunterkunft zu verbinden.

Als Go_To-Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen bietet HomeToGo die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften, gepaart mit einem einfachen, zuverlässigen und intuitiven Produkterlebnis.

HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet eine Vielzahl an innovativen Software- und Servicelösungen, einschließlich Subscriptions für den gesamten Reisemarkt und umfasst einen speziellen Fokus auf SaaS-Lösungen, für Anbieter von Ferienhäusern.

Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG".

