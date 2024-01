AKTIE IM FOKUS: Tesla sehr schwach - Chartechnisch droht Ungemach

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Tesla haben am Mittwoch ihre jüngste Schwäche fortgesetzt. Mit einem Minus von zuletzt 3,1 Prozent auf 240,67 US-Dollar beschleunigten sie ihre Talfahrt, die am vorletzten Handelstag des vergangenen Jahres begann. Bis dahin hatten sie allerdings in zwei Monaten auch um mehr als ein Drittel zugelegt.

Im erneut schwachen Nasdaq 100 waren Tesla zur Wochenmitte unter den größten Verlierern. Es droht ein Bruch des seit Ende Oktober bestehenden Aufwärtstrends.

Die Auslieferungszahlen von Tesla für das vierte Quartal kamen am Vortag eigentlich recht gut an, sie übertrafen die Markterwartungen. Besonders förderlich für den Kurs waren sie indes nicht. Mit 484 507 Fahrzeugen fiel der amerikanische E-Autohersteller auch hinter den chinesischen Konkurrenten BYD zurück, der für das vierte Quartal 526 409 E-Autos verkauft hatte. Günstiger angebotene Fahrzeugmodelle in China gelten als Grund für den Erfolg von BYD.

Analyst Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank bezeichnete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Zahlen zu den Fahrzeugauslieferungen als solide und über seinen Erwartungen liegend. Mit Blick auf 2024 sieht er aber nach wie vor erhebliche Risiken für die Gewinnerwartungen an Tesla. Gründe seien ein wesentlich schwächerer Volumen-Ausblick als am Markt angenommen, ferner der Preisdruck und die Auswirkungen auf die Margen durch den Cybertruck sowie höhere Steuern in China, wie Rosner schrieb./ajx/he

