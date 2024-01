Bitcoin Kurs fällt unter 42.000 Dollar – Anleger bekommen kalte Füße

Unmittelbar vor einer richtungsweisenden Entscheidung durch die US-Börsenaufsicht SEC über einen BTC-Spot-ETF fällt der Bitcoin (USD) zwischenzeitlich wieder unter die 42.000-Dollar-Marke. Anleger dies- und jenseits des Atlantiks bekommen offensichtlich kalte Füße.

Investoren blenden Risiken aus – Entscheidung durch US-SEC naht

An die Risiken und Nebenwirkungen eines Bitcoin-Engagements verschwenden Anleger offensichtlich derzeit wenige bis gar keine Gedanken. Das Enttäuschungspotenzial ist in diesem Zusammenhang riesig. Die bereits verteilten Vorschusslorbeeren müssen sich am Ende des Tages auch bewahrheiten. Bis zum 10. Januar müsse die SEC eine Entscheidung treffen, heißt es.