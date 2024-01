Abschied von Evotec-Chef sehr beunruhigend für Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vorzeitige Rücktritt des langjährigen Unternehmenschefs hat den Evotec -Anlegern einen Schock versetzt. Wie am Vorabend nach Börsenschluss bekannt wurde, wird Werner Lanthaler nach fast 15 Jahren aus persönlichen Gründen vor Ablauf seines Vertrags zurücktreten. Dies ließ den Kurs im vorbörslichen Tradegate-Handel um etwa 9 Prozent unter 19,50 Euro abrutschen. Eine kurzzeitige Erholung über die 20-Euro-Marke war vorbörslich nur von kurzer Dauer.

Lanthaler begründete seinen Rücktritt mit einem "extrem herausfordernden und sowohl körperlich als auch insgesamt erschöpfenden Jahr 2023". Wie es hieß, werde vorläufig das Aufsichtsratsmitglied Mario Polywka das Unternehmen leiten.

Analyst Charles Weston von RBC hob in einem ersten Kommentar seinen Glauben hervor, dass die Geschäfte des Unternehmens damit in sicheren Händen seien. Evotec bekräftigte derweil seine Geschäftsprognose für das abgelaufene Jahr. Außerdem wurde am Donnerstag eine Partnerschaft mit dem Biotech-Unternehmen Owkin vermeldet./tih/jha/