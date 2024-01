BYD - Aktie am Scheidepunkt

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 24,655 € (L&S)

Das Jahr 2024 könnte das Jahr für den chinesischen Autobauer BYD werden. Dies ist eine der Schlussfolgerungen von Trademate-Experten Oliver Baron beim direkten Vergleich von BYD und Tesla vor einigen Tagen. Eine Entwicklung, die Anleger in der Aktie alles andere als ungelegen kommen dürfte, vor allen Dingen in der aktuellen Situation. Bei der Vorherrschaft in der E-Mobilität kämpft man derzeit mit harten Bandagen und das kommt weder bei Tesla noch BYD-Aktionären gut an. Die Aktien hatten in den vergangenen Wochen so ihre Probleme und in BYD kam es sogar zum Ausbruch unter einen wichtigen Supportbereich. Ist die Aktie gerade dabei, einen Bärenmarkt zu starten?

Wichtige Phase gleich zu Beginn des neuen Jahres!

So weit würde ich an dieser Stelle noch nicht gehen. Den Bullen bietet sich aktuell noch einmal eine, vielleicht sogar die letzte Chance, für eine neue Kaufwelle. Dafür sollte das bisherige Zwischentief bei 196,72 HKD nicht mehr unterschritten werden. Parallel dazu wäre es wichtig, den Widerstandsbereich bei 217,71 HKD möglichst schnell wieder zu überwinden. Sollte dies gelingen, könnte in den kommenden Monaten tatsächlich ein Anlauf auf 265,70 HKD und sogar darüber hinaus erfolgen. Immerhin wird die Aktie schon seit einigen Jahren in einer großen Range gehandelt und war zuletzt auf dem Weg vom unteren Support zur oberen Widerstandszone ab ca. 321,73 HKD.

Die Alternative zu diesem bullischen Szenario wird Anlegern nicht gefallen. Im Rahmen dessen scheitern die Bullen in ihren Bemühungen und es kommt in den nächsten Wochen zu weiter nachgebenden Kursen auf 157,39 HKD und den dortigen Supportbereich. Hier bestünde erneut eine Stabilisierungschance.

Fazit: Das Kursgeschehen in der BYD-Aktie ist in diesen Tagen engmaschig zu verfolgen. Aktuell kommt es zu einem wichtigen Tauziehen zwischen Bullen und Bären, wobei die Wahrscheinlichkeiten relativ gleich verteilt sind. Mit Blick auf die großen Ziele bei 265,70 HKD oder sogar im Bereich von 321 HKD scheint die Aktie auf der Käuferseite nicht uninteressant. Eine moderate Trefferquote kann hierdurch ein gutes Chance-Risikoverhältnis wettgemacht werden. Ein neues Tief unterhalb von 196,50 HKD möchte man in diesem Zusammenhang aber nicht mehr sehen.

BYD Co. Ltd. Aktie Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)