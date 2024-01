Kleine Erholung zum Handelsstart - Adidas-Aktie unter Verkaufsdruck

Der deutsche Leitindex kann sich in der ersten Handelsstunde nach den beiden Vortagesverlusten leicht erholen und kletterte zeitweise zurück über die 16.600 Punkte-Marke.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel gab am Donnerstagmorgen um 0,3 Prozent nach auf 26 162 Zähler. Die Kursverluste von Evotec, Aixtron und Puma zogen den MDax ins Minus.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich etwas fester. Vorsichtige Aussagen des Sportmodehändlers JD Sports trübten die Stimmung in der Branche. Adidas büßten am Dax-Ende 3 Prozent ein, Puma-Aktien verloren 2,7 Prozent und Zalando 0,7 Prozent. Die Aktien von JD Sports brachen in London gar um 16 Prozent ein.

Die Vorzugsaktien von Sartorius verloren 1,1 Prozent, belastet von einer gestrichenen Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Für Entsetzen unter Anlegern sorgte der Rücktritt des langjährigen Chefs von Evotec. Werner Lanthaler tritt nach fast 15 Jahren aus persönlichen Gründen vor Ablauf seines Vertrags zurück. Evotec-Aktien brachen daraufhin um fast 18 Prozent ein.

Papiere von Aixtron verloren 6 Prozent, nachdem die Bank UBS die Titel des Herstellers von Chip-Fertigungsanlagen mit "Sell" aufgenommen hat. (mit Material von dpa-AFX)