EQS-News: Viromed Medical AG feiert 2023 mit Plasma Care® signifikante Erfolge in der Verbreitung der Kaltplasmatherapie sowie in der Unternehmensentwicklung

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis

Viromed Medical AG feiert 2023 mit Plasma Care® signifikante Erfolge in der Verbreitung der Kaltplasmatherapie sowie in der Unternehmensentwicklung



05.01.2024 / 15:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Viromed Medical AG feiert 2023 mit Plasma Care® signifikante Erfolge in der Verbreitung der Kaltplasmatherapie sowie in der Unternehmensentwicklung



Pinneberg, 05. Januar 2024 – Die Viromed Medical AG kann nach vorläufigen Vertriebsergebnissen signifikante Erfolge bei der Verbreitung ihres Erfolgsprodukts Plasma Care® feiern. So haben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 allein in Deutschland mehr als 670 weitere dermatologische Praxen und über 40 Kliniken die Kaltplasmatherapie mit Plasma Care® in der Wundbehandlung eingesetzt. Die Anzahl der Wundbehandlungen mit Plasma Care® hat sich von rund 11 Tausend im Jahr 2022 auf über 103 Tausend Anwendungen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 mehr als verachtfacht. Zur weiteren Verbreitung der Kaltplasmatherapie in Deutschland befindet sich die Viromed Medical AG in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Abschluss einer umfangreichen Vertriebsvereinbarung für Plasma Care® mit einem der führenden europäischen Pharmaunternehmen. Darüber hinaus hat sich die Viromed Medical AG bereits die exklusiven Vertriebsrechte für Plasma Care® bis 2040 für Deutschland, die Schweiz und Österreich mit einer automatischen Verlängerung um jeweils fünf Jahre gesichert. Mit Blick auf die Unternehmensentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 sind keine Sondereffekte aus Abschreibungen auf das Vorratsvermögen zu erwarten. Im Vorjahr standen marktbedingte Abschreibungen nach Ende der Corona-Pandemie zu Buche. Zudem wurde eine zuvor bestehende Eventualverbindlichkeit in Höhe von rund EUR 6 Mio. aufgelöst.



Uwe Perbandt, Vorstandsvorsitzender der Viromed Medical AG: „Die Vertriebserfolge von Plasma Care® sind mehr als erfreulich, sodass wir zuversichtlich sind, im laufenden Geschäftsjahr 2024 weiter deutlich wachsen zu können. Dazu wird auch die unmittelbar vor dem Abschluss stehende und unsere bisher größte Vertriebsvereinbarung mit einem der stärksten Pharma-Player in Europa beitragen. Wir gehen zudem davon aus, in Kürze weitere vielversprechende Neuigkeiten zu exklusiven Behandlungsmöglichkeiten mit Plasma Care® bekannt geben zu können.“



Über Plasma Care®: Im Mittelpunkt der Wundheilung durch kaltes atmosphärisches Plasma (KAP) mit dem innovativen mobilen medizinischen Kaltplasmagerät Plasma Care® steht der schmerzfreie Wundverschluss chronischer Wunden und die Inaktivierung von Viren, Pilzen und Bakterien. Durch den Einsatz von Plasma Care® kann zudem häufig auf eine Begleittherapie mit Antibiotika verzichtet werden. Die Viromed Medical GmbH, eine 100%tige Tochter der Viromed Medical AG, hält die exklusiven Vertriebsrechte für Plasma Care®.



Über die Viromed Medical AG: Die Viromed Medical AG verfügt über eine breite Kundenbasis in der DACH Region, darunter verschiedene DAX-Unternehmen, z. B. Volkswagen und Lufthansa, sowie Bundesländer und diverse Bundesministerien, 1.100 Krankenhäuser, 7.000 Apotheken und 17.000 Arztpraxen.



Kontakt Viromed Medical AG: Uwe Perbandt

Vorstandsvorsitzender

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de

05.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com