E.ON - Mit neuem Mehrjahreshoch

Die E.ON-Aktie zählte in den letzten Jahren nicht gerade zu den Lieblingen der Anleger. Doch nun bietet sich die Chance auf eine nachhaltige Verbesserung der Ausgangslage. So hat der Titel auf den letzten Metern des Jahres 2023 mit 12,80 EUR ein neues Mehrjahreshoch verbuchen können. Als strategischer Kurstreiber steht die im Verlauf des vergangenen Jahres ausgeprägte Flaggenkonsolidierung zur Verfügung. Dieses trendbestätigende Kursmuster lässt perspektivisch auch auf einen nachhaltigen Sprung über die Hochs der letzten drei Jahre bei rund 12,50 EUR hoffen. Bei diesem Level handelt es sich um einen wichtigen charttechnischen Deckel. Schließlich kann im Erfolgsfall – sprich bei einem Lüften des Deckels – sogar von einer langfristigen Bodenbildung ausgegangen werden (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die o. g. Flagge ein Kursziel von gut 15 EUR bereit, sodass langfristig sogar ein Wiedersehen mit dem Tief vom März 2009 bei 15,59 EUR realistisch erscheint. Auf dem Weg dorthin markiert das 2014er-Hoch bei 13,56 EUR ein wichtiges Etappenziel. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es dagegen, das Vor-Corona-Hoch vom Februar 2020 (11,56 EUR) in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

E.ON (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart E.ON

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

