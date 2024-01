EQS-News: MorphoSys präsentiert auf der 42. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference

EQS-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Konferenz

MorphoSys präsentiert auf der 42. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference



08.01.2024 / 08:00 CET/CEST

Medienmitteilung Planegg/München, 8. Januar 2024 MorphoSys präsentiert auf der 42. jährlichen

J.P. Morgan Healthcare Conference Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) hat heute bekanntgegeben, dass Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys, auf der 42. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco einen Vortrag halten wird. Die Präsentation findet statt am Mittwoch, den 10. Januar 2024, um 15:00 Uhr PST (00:00 Uhr CET in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag). Die Finanzvorständin des Unternehmens, Lucinda Crabtree, Ph.D., und der Chief Research & Development Officer, Dr. Tim Demuth, Ph.D., werden ebenfalls anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen. Dir Präsentation kann per Live-Webcast im Investorenbereich der MorphoSys-Website unter https://www.morphosys.com/de/investoren abgerufen werden. Eine Aufnahme des Webcast wird im Anschluss an die Präsentation auf der Website des Unternehmens verfügbar sein. Über MorphoSys

Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen nutzen wir modernste Wissenschaft und Technologien, um neuartige Krebsmedikamente zu entdecken, zu entwickeln und Patienten zur Verfügung zu stellen. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und X (Twitter). Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte: Medien Kontakte:

Thomas Biegi

Senior Vice President, Corporate Affairs

Tel: +49 (0)151 / 74612318

thomas.biegi@morphosys.com Investoren Kontakte:

Dr. Julia Neugebauer

Vice President, Global Investor Relations

Tel: +49 (0)89 / 899 27 179

julia.neugebauer@morphosys.com

Eamonn Nolan

Director, Corporate Communications & Investor Relations

Tel: +1 617-548-9271

eamonn.nolan@morphosys.com

