EQS-Media / 09.01.2024 / 10:16 CET/CEST

Geringere Umweltbelastung der Chlor-Alkali-Anlage von CAPE IGARASSU in Brasilien durch BM2.7-Technologie von thyssenkrupp nucera CAPE IGARASSU, ein von der Chlorum Solutions Gruppe geführtes Unternehmen, wird rund 55 Mio. Euro in den Umbau der Chlor-Alkali-Anlage in Igarassu, Brasilien, investieren

Das Unternehmen investiert in eine umweltfreundliche Chlorversorgungslösung, indem die bestehende Elektrolyseanlage mit Quecksilberelektroden durch moderne Membran-Elektrolyseure von thyssenkrupp nucera ersetzt wird

Der Vertrag umfasst auch Ingenieur-, Ausrüstungs- und Beratungsleistungen für den Bau und die Inbetriebnahme der Chlor-Alkali-Anlage Mailand/Dortmund, 9. Januar 2024 – thyssenkrupp nucera stärkt seine Position als bevorzugter Technologielieferant auf dem brasilianischen Markt. CAPE IGARASSU, ein von Chlorum Solutions geführtes Unternehmen, stellt seine Chlor-Alkali-Anlage in Igarassu in der brasilianischen Metropolregion Recife auf eine umweltfreundlichere und sichere Lösung für die Versorgung mit Chlor und seinen Derivaten um. Dazu wird die bisherige Elektrolyseanlage mit Quecksilberelektroden durch Elektrolyseure mit der hocheffizienten BM2.7-Technologie (Bipolarmembran) von thyssenkrupp nucera ersetzt. Das deutsche Unternehmen, das zu den weltweit führenden Anbietern von Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen gehört, liefert auch Engineering-, Ausrüstungs- und Beratungsleistungen für den Bau und die Inbetriebnahme der Chlor-Alkali-Anlage. Der Umbau der CAPE IGARASSU-Anlage in Igarassu soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Mit der umweltfreundlichen BM2.7-Membrantechnologie mit modularem Anlagenkonzept von thyssenkrupp nucera wird CAPE IGARASSU die Anforderungen der Minamata-Konvention erfüllen. Das Minamata-Übereinkommen ist ein internationales Abkommen, das 2013 unterzeichnet wurde, um Emissionen und Freisetzungen von Quecksilber einzudämmen. Die neueste BM2.7- Einzelelementgeneration ermöglicht hohe Energieeinsparungen durch den Einsatz eines kontinuierlich optimierten Designs und durch die neuesten energiesparenden Komponenten. Chlorum Solutions ist ein Unternehmen mit Niederlassungen in Brasilien und in den USA, das in der Chlor- und Hypochlorit-Produktion für die Wasseraufbereitung tätig ist und sechs Anlagen in Südamerika betreibt. CAPE IGARASSU investiert umgerechnet rund 55 Mio. Euro in die neue Anlage des Chlor-Alkali-Werks in Igarassu. CAPE IGARASSU hat diese Anlage im Jahr 2022 von Compass Minerals erworben. HCl, Natriumhypochlorit, flüssiges Chlor (Cl2) und Natriumhydroxid (NaOH) sind die wichtigsten Produkte, die in der Anlage hergestellt werden. „Mit dieser Investition bringen wir die Technologie unseres Unternehmens in Bezug auf Energie und Umwelt auf den neuesten Stand, um die Kontinuität der Versorgung mit Chlor und seinen Derivaten zu gewährleisten", sagt Rodrigo Duque, Industrial Director von CAPE IGARASSU. „Die Gesamtproduktionskapazität der Chlor-Alkali-Anlage in Igarassu erreicht 125 Tonnen Chloräquivalent pro Tag, wovon zwei Drittel (etwa 80 Tonnen Chloräquivalent pro Tag) auf die neue Membrananlage entfällt, die die Quecksilbertechnologie ersetzt“, sagt Dierce Wiques, Engineering Director bei Chlorum Solutions. „Die Entscheidung von Chlorum Solutions für unsere moderne BM2.7-Technologie ist ein weiterer Höhepunkt unserer langen und erfolgreichen Zusammenarbeit in Brasilien. Das Unternehmen setzt auf unsere Technologie, um seine Chlor-Alkali-Anlagen nachzurüsten und den gestiegenen Sicherheits- und Umweltanforderungen gerecht zu werden. Für uns ist dies eine weitere Bestätigung unseres Ansatzes, unsere Anlagen auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zuzuschneiden", sagt Dr. Gerhard Henssen, Managing Director von thyssenkrupp nucera Italy SRL. Erst im vergangenen Jahr beauftragte Chlorum Solutions, der Pionier für umweltfreundliche Chlorversorgungslösungen, thyssenkrupp nucera mit der Installation von zwei modularen Chlor-Alkali-Elektrolyseanlagen zur Produktion von mehr als 30.000 Tonnen Chlor pro Jahr im Rahmen seiner Geschäftsexpansion in Brasilien. Medienanfragen: thyssenkrupp nucera

Rita Syre

Senior Media Relations Manager

Mobil: + 49 174 161 86 24

E-Mail: rita.syre@thyssenkrupp-nucera.com

Investorenanfragen: thyssenkrupp nucera

Dr. Hendrik Finger

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 231 229 724 347

E-Mail: hendrik.finger@thyssenkrupp-nucera.com

Über thyssenkrupp nucera: thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyse-Anlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Die Chlor-Alkali-Elektrolyse-Anlagen von thyssenkrupp nucera ermöglichen erhebliche Einsparungen bei den Baukosten und bieten eine schnelle, einfache und kostengünstige Montage. thyssenkrupp nucera hat im Juli erfolgreich einen Börsengang durchgeführt und ist seit September Mitglied im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse. www.thyssenkrupp-nucera.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

Schlagwort(e): Unternehmen



09.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com