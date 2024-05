EQS-News: SFC Energy AG setzt Rekordserie mit dem ersten Quartal 2024 fort – bereinigte EBIT-Marge mehr als verdoppelt

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

SFC Energy AG setzt Rekordserie mit dem ersten Quartal 2024 fort – bereinigte EBIT-Marge mehr als verdoppelt



15.05.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SFC Energy AG setzt Rekordserie mit dem ersten Quartal 2024 fort – bereinigte EBIT-Marge mehr als verdoppelt

Konzernumsatz erhöht um 45,9 % auf TEUR 40.048 (Q1/2023: TEUR 27.454)

EBITDA bereinigt steigt signifikant um 168,8 % auf TEUR 8.997 (Q1/2023: TEUR 3.347); EBITDA-Marge bereinigt deutlich erhöht auf 22,5 % (Q1/2023: 12,2 %)

EBIT bereinigt mehr als verdreifacht auf TEUR 7.548 (Q1/2023: TEUR 2.151); EBIT-Marge bereinigt mehr als verdoppelt auf 18,8 % (Q1/2023: 7,8 %)

Konzernperiodenergebnis steigt um 157,8 % auf TEUR 5.248 (Q1/2023: TEUR 2.035)

Signifikanter Ausbau des Wachstums der Region Asien insbesondere mit Indien

Auftragseingang Q1/2024: TEUR 51.608; Auftragsbestand steigt zum 31. März 2024 auf TEUR 92.848 (31. Dezember 2023: TEUR 81.300)

Prognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigt

Brunnthal/München, Deutschland, 15. Mai 2024 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Quartal 2024.

Vorstandsbericht

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Die positive Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres hat sich im ersten Quartal 2024 nahtlos fortgesetzt. Unser Jahresauftakt liefert erneut Spitzenwerte mit Blick auf Umsatz und Profitabilität. Gerade der Fokus, unsere Ergebnisebene bei gleichzeitiger internationaler Expansion nachhaltig zu verbessern, manifestiert sich immer weiter in unseren Kennzahlen und ist ein klares Differenzierungsmerkmal in unserem Sektor.

Unsere internationale Expansion entsprechend unserer Wachstumsstrategie schreitet weiter voran. Aus unserer im dritten Quartal 2023 in Betrieb genommenen Produktionsstätte in Indien gingen im ersten Quartal erste große Auslieferungen an Kunden im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Auch unser Vertriebsteam in den USA wird planmäßig aufgebaut. Ebenso im Plan liegen wir mit der Erweiterung des neuen Standorts in Cluj, Rumänien, und dem Aufbau der Membranfertigung in UK, welche ein wichtiger Baustein in der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und der Erweiterung der Wertschöpfungstiefe von SFC Energy ist.

Im ersten Quartal konnten wir einen Folgeauftrag mit einem Rekordwert von EUR 27,8 Mio. gewinnen. Dieser Erfolg ist das Ergebnis des kontinuierlichen Engagements des gesamten Teams von SFC Energy, welcher sich darüber hinaus immer mehr im nachhaltigen Ausbau der Internationalisierung unseres Geschäfts und in langjährigen Partnerschaften niederschlägt. Ein Beispiel für eine gelungene Partnerschaft – sowohl auf Kunden- als auch auf Produktebene – ist die Serienüberführung des mobilen Wasserstoff-(Strom)Generators H2Genset nach erfolgreich absolvierter Feldtestphase auf Musik-Festivals, durch Bauunternehmen oder Telekommunikationsanbieter. Gemeinsam mit unseren Partnern TEST-Fuchs GmbH aus Österreich und der Auto AG Group aus der Schweiz haben wir in knapp 24 Monaten von der Idee bis zur Serienreife inklusive CE-Zertifizierung bereits erste Einheiten verkauft. Ebenso darf unser neu entwickeltes EFOY ProShelter Hybridsystem seine Leistungsfähigkeit unter extremen Wetterbedingungen nun in Nord-Quebec, Kanada, bei der Stromversorgung kritischer Telekommunikationsinfrastruktur unter Beweis stellen.

Im Rahmen der HANNOVER MESSE konnten wir nicht nur neue Kunden begrüßen und Verträge abschließen, sondern auch unsere Pilotreihe EFOY H2PowerPack X50 („EFOY Hydrogen Power Pack X50“) präsentieren. Mit einer kontinuierlichen elektrischen Ausgangsleistung von 50 kW setzt das EFOY H2PowerPack X50 neue Maßstäbe und deckt eine breitere Palette von Leistungsanforderungen ab. Im Clusterbetrieb von vier Einheiten kann eine zuverlässige, wartungsarme und emissionsfreie Leistung von bis zu 200 kW abgerufen werden. Unsere mobilen und stationären Stromversorgungslösungen auf Basis unserer Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen bieten nun eine „stufenlose“ Leistungsbandbreite von 20 W bis 200 kW für eine Vielzahl von Anwendungsfällen unserer Kunden.

Das äußerst erfreuliche erste Quartal 2024 wurde insbesondere vom Segment Clean Energy und den Regionen Europa und Asien getragen. Zudem führten ein höherer operativer Leverage-Effekt, dank unterproportionaler Kostenentwicklung im Verhältnis zum Umsatz, und ein vorteilhafter Produktmix zu weiteren deutlichen Verbesserungen der Margen.“

Auftrags- und Umsatzentwicklung

Die Auftragseingänge betrugen im Berichtszeitraum TEUR 51.608 (Q1/2023: TEUR 34.809). Entsprechend erhöhte sich der Auftragsbestand zum 31. März 2024 auf TEUR 92.848 (31. Dezember 2023: TEUR 81.300).

Im Zeitraum 1. Januar bis 31. März 2024 erwirtschaftete der SFC Energy Konzern ein signifikantes Umsatzwachstum von 45,9 % auf TEUR 40.048 (Q1/2023: TEUR 27.454). Diese positive Entwicklung resultiert erneut aus einem starken organischen Wachstum des Segments Clean Energy. Regional betrachtet lieferte Asien, inklusive sehr positiver Impulse aus Indien, mit das stärkste Umsatzwachstum und konnte den Anteil am Konzernumsatz auf 27,4 % nach 3,5 % im Vorjahr deutlich ausbauen.

Umsatz nach Segmenten in TEUR Q1/2024 Q1/2023 Clean Energy 30.804 17.764 Clean Power Management 9.244 9.690 Gesamt 40.048 27.454

Segmententwicklung

Der Umsatz im Segment Clean Energy erhöhte sich im ersten Quartal 2024 deutlich um 73,4 % auf TEUR 30.804 im Vergleich zu TEUR 17.764 im Vorjahresquartal. Das Umsatzwachstum des Segments wurde zum einen von Brennstoffzellenlösungen für industrielle Anwendungen – die den größten Beitrag zum Segmentumsatz leisteten – getragen, zum anderen erhöhte sich auch der Umsatz mit Kunden aus dem Bereich öffentliche Sicherheit. Der Umsatz mit Industriekunden des Segments ist im Vorjahresvergleich um ca. 30 % gestiegen. Demgegenüber hat der Umsatz mit Kunden aus dem Bereich für private Anwendungen abgenommen. Das Segment Clean Energy, dessen Anteil am Konzernumsatz im Berichtsquartal deutlich auf 76,9 % (Q1/2023: 64,7 %) zugenommen hat, blieb das umsatzstärkere Segment. Im Gegenzug reduzierte sich der Umsatzanteil des Segments Clean Power Management am Konzernumsatz auf 23,1 % (Q1/2023: 35,3 %). Der Umsatz in diesem Segment reduzierte sich im Berichtsquartal leicht um 4,6 % auf TEUR 9.224 nach TEUR 9.690 im Vorjahr. Während das Geschäft mit Power Management Lösungen merklich zulegen konnte, verzeichnete das Geschäft der Frequenzwandler für die Upstream-Öl- und Gasindustrie einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Ergebnisentwicklung

Das starke organische Umsatzwachstum sowie der deutliche Anstieg der Rohertragsmarge in beiden Segmenten führten im ersten Quartal 2024 zu einer signifikanten Erhöhung des Bruttoergebnisses vom Umsatz um 75,2 % auf TEUR 17.893 (Q1/2023: TEUR 10.214). Die daraus resultierende Bruttoergebnismarge des Konzerns lag im Berichtsquartal mit 44,7 % (Q1/2023: 37,2 %) deutlich über dem Niveau des Vorjahresquartals.

Für die einzelnen Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Bruttoergebnis nach Segmenten in TEUR Q1/2024 Q1/2023 Clean Energy 15.296 7.648 Clean Power Management 2.597 2.566 Gesamt 17.893 10.214

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA erhöhte sich im ersten Quartal 2024 signifikant auf TEUR 8.997 (Q1/2023: TEUR 3.347), im Wesentlichen bedingt durch das deutlich höhere Bruttoergebnis und den im Verhältnis zum Umsatz geringeren Anstieg der Funktionskosten. Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich im Vorjahresvergleich ebenfalls außerordentlich erhöht auf 22,5 % (Q1/2023: 12,2 %).

Das um Sondereffekte bereinigte EBIT stieg auf TEUR 7.548 (Q1/2023: TEUR 2.151). Daraus resultiert eine gegenüber dem Vorjahreswert mehr als verdoppelte bereinigte EBIT-Marge von 18,8 % (Q1/2023: 7,8 %). Das erste Quartal wurde mit einem Konzernperiodenergebnis von TEUR 5.248 (Q1/2023: TEUR 2.035) abgeschlossen, dies entspricht einem Anstieg um 157,8 %. Das unverwässerte bzw. verwässerte Ergebnis je Aktie gemäß IFRS verbesserte sich im Berichtsquartal auf EUR 0,30 bzw. EUR 0,29 (Q1/2023: EUR 0,12 bzw. EUR 0,11).

Bilanz

Die Eigenkapitalquote lag zum 31. März 2024 mit 72,5 % in etwa auf dem Niveau des Bilanzstichtages 2023 (72,6 %). Die Nettofinanzposition (frei verfügbare Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) erhöhte sich zum 31. März 2024 auf TEUR 63.234 (31. Dezember 2023: TEUR 56.056). Zum 31. März 2024 beschäftigte der SFC Energy-Konzern 413 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2023: 403).

Prognose 2024

Nach einem sehr erfolgreichen Start in das Geschäftsjahr 2024, der von einem außergewöhnlich starken Umsatzwachstum im Segment Clean Energy geprägt war, bestätigt der Vorstand seine Gesamtjahresprognose für das laufende Geschäftsjahr vom 22. Februar 2024 und rechnet mit einem konsolidierten Umsatz von EUR 141,7 Mio. bis EUR 153,5 Mio. (2023: EUR 118,1 Mio.), einem bereinigten EBITDA in einer Bandbreite von EUR 17,5 Mio. bis EUR 22,4 Mio. (2023: EUR 15,2 Mio.) und einem bereinigten EBIT von EUR 9,8 Mio. bis EUR 14,7 Mio. (2023: EUR 9,7 Mio.). Diese Planung berücksichtigt insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der regionalen Expansion und dem Aufbau der MEA-Produktion in Swindon, UK, den Ausbau der Tochtergesellschaft für Service und Vertrieb in Orem (UT), USA, sowie des Hochlaufs der Fertigungsgesellschaft in Cluj, Rumänien, die das Ergebnis des Segments Clean Energy belasten werden.

Des Weiteren geht der Vorstand davon aus, dass es im zweiten und ggf. im dritten Quartal in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von MEAs Kapazitätsbeschränkungen in der Fertigung von Brennstoffzellen geben wird.

Kennzahlen Q1 2024/Q1 2023

In TEUR 01.01.–31.03.2024 01.01.–31.03.2023 Umsatz 40.048 27.453 Bruttoergebnis vom Umsatz 17.893 10.214 Bruttomarge 44,7 % 37,2 % EBITDA 8.640 3.506 EBITDA-Marge 21,6 % 12,8 % EBITDA bereinigt 8.997 3.347 EBITDA-Marge bereinigt 22,5 % 12,2 % EBIT 7.191 2.310 EBIT-Marge 18.0 % 8.4 % EBIT bereinigt 7.548 2.151 EBIT-Marge bereinigt 18,8 % 7,8 % Konzernperiodenergebnis 5.248 2.035 Auftragsbestand* 92.848 81.300

* Zum 31. März 2024/31. Dezember 2023



Detaillierte Finanzinformationen

Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2024 der SFC Energy AG steht unter www.sfc.com als Download zur Verfügung.

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 15. Mai 2024, um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten.

Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an susan.hoffmeister@sfc.com.

Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen operative Niederlassungen in den Niederlanden, Rumänien, Indien, UK, USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



SFC Energy IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



* * *

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten („Zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie „davon ausgehen“, „planen“, „antizipieren“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, oder „sollen“ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

15.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 85649 Brunnthal-Nord Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1903093

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1903093 15.05.2024 CET/CEST