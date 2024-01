Trading-Chance Daimler Truck: Erneuter Anlauf an das Herbst-Tief?

Werbung

Trotz enttäuschender Quartalszahlen stieg die Daimler Truck-Aktie im November und Dezember mit dem Gesamtmarkt mit. Aber am Hoch des Sommers blieb die Rallye hängen, jetzt hat der Kurs nach unten abgedreht. Das könnte durchaus erst der Beginn einer Korrektur sein: Eine Trading-Chance Short.

Ein volles Auftragsbuch, das ist das Argument des bullischen Lagers. Daimler Truck hatte im Zuge der Ergebnisse zum dritten Quartal genau das betont. Aber dass da keineswegs alles eitel Sonnenschein war, sieht man daran, dass die Rallye des Gesamtmarkts schon Ende Oktober einsetzte, die von Daimler Truck aber erst nach dem 7. November. Denn das war der Tag, an dem die Bilanz kam. Und das war auch der Tag, an dem der Kurs heftig einbrach.

Die Perspektive ist bestenfalls „herausfordernd“

Dass die Aktie massiv negativ reagierte, basierte dabei auch auf dem Umstand, dass die durchschnittliche Analysten-Prognose bei Umsatz und Gewinn nicht erreicht wurde, aber vor allem darauf, dass der Auftragseingang gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 27 Prozent niedriger lag. Was indiziert, dass das vorgenannte, volle Auftragsbuch nicht mehr allzu lange imstande sein könnte, die Lieferzahlen hoch zu halten … und mit ihnen die Gewinnmarge. Denn je dünner die Neuaufträge werden, desto mehr wäre man genötigt, ggf. auch die Preise zu senken.

Das ist ein Szenario, das in einem schwierigen, konjunkturellen Umfeld in der Automobilindustrie normal ist. Zwar wird es jedes Mal, wenn die Aufträge schwinden, behauptet, dass diesmal alles anders sei. Aber bislang war es eben doch immer so, wie man es erwarten konnte: Der Unternehmensgewinn gerät in solchen Phasen deutlich unter Druck. Und es ist nicht einmal sicher, ob das nicht bereits der Fall ist, denn zum vierten Quartal weiß man ja noch nichts, die Ergebnisse stehen noch aus. Die Marktteilnehmer scheinen da aber mittlerweile ein unerfreuliches Szenario einzupreisen, wie der Chart zeigt, denn:

Die Short-Seller scheinen wieder aktiv zu sein

Kaum war das alte Börsenjahr im Bereich des Jahreshochs beendet und damit für die institutionellen Investoren das Ziel einer starken Performance erreicht, begann der Abgabedruck. Dadurch ist die Aktie jetzt, nachdem sie im Vorfeld seit dem Abrechnungstermin an der Terminbörse am 15. Dezember gegen das Sommer-Hoch angerannt war, deutlich nach unten abgewiesen worden.

Quelle: marketmaker pp4

Eine für 2024 schwierige Perspektive und ein klarer Dämpfer für die Bullen, das ist eine Kombination, die die Daimler Truck-Aktie in den kommenden Wochen und Monaten durchaus noch deutlich weiter drücken könnte, so betrachtet bietet sich diese Gemengelage für einen spekulativen Short-Trade an:

Auf der Short-Seite auf die Rückkehr der Aktie zur Realität setzen

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 41,961 Euro momentan einen Hebel von 3,5 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 34,80 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 7,05 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Daimler Truck lautet HC8MP4.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 34,31 Euro, 34,44 Euro, 35,75 Euro

Unterstützungen: 31,77 Euro, 31,42 Euro, 27,99 Euro, 27,57 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Daimler Truck

Basiswert Daimler Truck WKN HC8MP4 ISIN DE000HC8MP47 Basispreis 41,961 Euro K.O.-Schwelle 41,961 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 3,5 Stop Loss Zertifikat 7,05 Euro

