EQS-News: Evotec und Crohn´s & Colitis Foundation gehen Vereinbarung zur Förderung der Wirkstoffforschung für neue IBD Therapien ein

Evotec und Crohn´s & Colitis Foundation gehen Vereinbarung zur Förderung der Wirkstoffforschung für neue IBD Therapien ein



10.01.2024

EVOTEC SCHLIESST SICH MIT DEM IBD THERAPEUTICS INCUBATOR PROGRAMM DER CROHN’S & COLITIS FOUNDATION ZUSAMMEN, UM DIE WIRKSTOFFFORSCHUNG FÜR ENTZÜNDLICHE DARMERKRANKUNGEN („IBD“) VORANZUTREIBEN UND NEUE THERAPIEANSÄTZE ZU IDENTIFIZIEREN

DIE KOLLABORATION NUTZT EVOTECS INTEGRIERTE END-TO-END F&E-PLATTFORM, UM DIE WIRKSTOFFFORSCHUNG FÜR ZWEI INNOVATIVE ZIELMOLEKÜLE, FIBROSE UND DIE BEEINTRÄCHTIGTE BARRIEREFUNKTION DES DARMS, VORANZUTREIBEN