EQS-News: Photon Energy schließt 3,9-MWp-Solar-PV-Kraftwerk in Rumänien an das Stromnetz an

Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Expansion

Photon Energy schließt 3,9-MWp-Solar-PV-Kraftwerk in Rumänien an das Stromnetz an



10.01.2024 / 09:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Das Unternehmen hat ein weiteres Kraftwerk mit einer Erzeugungskapazität von 3,9 MWp in der Nähe von Făget, Kreis Timiș, fertiggestellt und ans Netz angeschlossen.

Die jährliche Gesamtproduktion des Kraftwerks wird voraussichtlich rund 5,8 GWh betragen, was auf der Grundlage der aktuellen Terminpreise für Grundlaststrom in Rumänien zu erwarteten Einnahmen von rund 550.000 EUR im Jahr 2024 führt.

In Rumänien wird das Unternehmen Anfang dieses Jahres vier weitere Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 16,9 MWp in Betrieb nehmen. Amsterdam/Bukarest – 10. Januar 2024 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) („Photon Energy Group“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass Photon Energy Engineering Romania S.R.L. - die rumänische Tochtergesellschaft der Gruppe, die sich auf Engineering-, Beschaffungs- und Bauleistungen (EPC) spezialisiert hat - ein weiteres Photovoltaik-Kraftwerk auf dem rumänischen Markt fertiggestellt und ans Netz angeschlossen hat. Das Kraftwerk hat eine Erzeugungskapazität von 3,9 MWp. „Wir freuen uns, dass wir unser Portfolio an aktiven PV-Anlagen in Rumänien um weitere 3,9 MWp erweitern konnten“, sagte Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. „Dieser jüngste Neuzugang rundet unsere Portfolioerweiterung in Rumänien auf insgesamt neun Kraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 35,4 MWp im Jahr 2023 ab. Weitere vier Kraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 16,9 MWp sind bereits im Bau und sollen in den kommenden Monaten in Betrieb genommen werden. Mit unserer starken Projektpipeline und dem dynamischen Wachstum des Marktes freuen wir uns auf ein geschäftiges Jahr 2024 in Rumänien. “ Die jährliche Gesamtproduktion des neuen Kraftwerks wird voraussichtlich rund 5,8 GWh betragen. Hocheffiziente bifaziale Photovoltaik-Module, die auf einachsigen Trackern montiert sind, liefern saubere Energie an das von E-Distribuție Banat verwaltete Netz. Der erzeugte Strom wird auf dem Energiemarkt auf kommerzieller Basis verkauft, ohne staatliche Unterstützung oder einen Stromabnahmevertrag mit einem Energieversorgungsunternehmen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Kraftwerke im Jahr 2024 auf der Grundlage der aktuellen Forward-Preise für Grundlaststrom in Rumänien rund 550.000 EUR an Erlösen erzielen werden. Das in der Nähe von Făget (Kreis Timiș) gelegene Kraftwerk erstreckt sich über eine 6,6 Hektar große Freifläche und ist mit insgesamt 7.280 Photovoltaikmodulen ausgestattet. Eigentümer und Betreiber des Kraftwerks ist eine Zweckgesellschaft, die sich wiederum vollständig im Besitz der Photon Energy Group befindet. Das IPP-Portfolio (Independent Power Producer) des Unternehmens umfasst nun 97 Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 127,3 MWp. Das Unternehmen entwickelt derzeit Solar-PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von über 1,2 GWp in Australien und seinen wichtigsten CEE-Märkten, darunter etwa 220 MWp in Rumänien, von denen sich eine Gesamtkapazität von 16,9 MWp in einem fortgeschrittenen Stadium des Baus befindet. Auf dem rumänischen Markt bietet Photon Energy eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Projektentwicklung, EPC (Engineering, Beschaffung und Bau) und O&M (Betrieb und Wartung) von PV-Kraftwerken. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen erstklassige PV-Komponenten und baut PV-Dachanlagen für gewerbliche und industrielle Kunden. Über die Photon Energy Group – photonenergy.com Die Photon Energy Group liefert Solarenergie und sauberes Wasser auf der ganzen Welt. Photon Energy hat seit der Gründung im Jahr 2008 Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 150 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Zum firmeneigenen Portfolio gehören Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 127,3 MWp. In Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt das Unternehmen derzeit Projekte mit einer Gesamtleistung von über 1,2 GWp und erbringt weltweit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 650 MWp. Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Lerta verfügt der Konzern über Stromhandelslizenzen in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 389 MW für 2024 und bündelt über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 300 MW. Der andere große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen, sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an der Warschauer, Prager und Frankfurter Börse notiert sowie an XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und Europa.

Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com



Investorenkontakt

Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel. +420777486464

E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com

