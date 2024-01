Online-Apotheke Redcare macht mehr Geschäft als gedacht

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (früher Shop Apotheke) hat im Abschlussquartal deutlicher zugelegt als von Experten erwartet. Der Umsatz des Konzerns zog in den Monaten Oktober bis Dezember im Jahresvergleich um 62 Prozent auf 531 Millionen Euro an, wie das MDax -Unternehmen im niederländischen Sevenum auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 520 Millionen Euro gerechnet. Grund für den großen Sprung war vor allem der Zukauf Mediservice in der Schweiz - ohne diesen wären die Erlöse um 23 Prozent gewachsen. Im Gesamtjahr landete Redcare am oberen Ende der Umsatzprognose von 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro - ein Anstieg von fast der Hälfte. "Wir haben starkes Wachstum generiert und gleichzeitig unsere Rentabilität verbessert", sagte Vorstandschef Olaf Heinrich laut Mitteilung.

Gewinnkennzahlen nannte der Online-Händler nicht. Den detaillierten Jahresbericht mit weiteren Kennzahlen legt Redcare am 5. März vor./men/stk