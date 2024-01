Ströer konnte zuletzt mit steigendem Umsatz und Gewinn punkten, die Aktie stieg in der Folge dynamisch an. In gut einem Monat gibt es die nächsten Zahlen. Wieso die Chancen auf eine Wiederholung gut stehen.

Das auf Außenwerbung, Medien und digitales Marketing spezialisierte Unternehmen veröffentlicht am 22. Februar sein Zahlenwerk für das vierte Quartal des vergangenen Jahres.

Die jüngsten Quartalszahlen im November sorgten für ein ordentliches Kursfeuerwerk, nachdem das Unternehmen die Prognosen beim Umsatz und Gewinn jeweils deutlich schlagen konnten. Wie ist die Aktie aus charttechnischer Sicht einzuschätzen im Vorfeld der Zahlen? Eine Betrachtung im Wochen- und im Tageschart der Ströer-Aktie.

Wochenchart: Stabilisierungstendenzen

Ein Blick auf den Wochenchart der im MDax gelisteten Aktie zeigt einen mittelfristig intakten Abwärtstrend. Nach dem deutlichen Abverkauf 2022 konnte sich der Wert im abgelaufenen Kalenderjahr jedoch stabilisieren.

Nach einer lehrbuchreifen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Umkehrformation (grün im Chart unten) gab es einen ersten Erholungsschub, welcher im Anschluss teilweise wieder korrigiert wurde.

Die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Umkehrformation ist das Spiegelbild der Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Es zeigt sich als Umkehrmuster in einem Abwärtstrend und besteht aus drei Tiefs: zwei niedrigeren (den Schultern) und einem tieferen (dem Kopf) dazwischen.

Die jüngste Kaufwelle lief im Bereich der 56-Euro-Marke aus. Dieses Level fungierte als Unterstützung im Juli 2020 und stellt seitdem einen signifikanten Chartwiderstand dar, an dem die Aktie bereits im März 2023 gescheitert war. Wie ist die kurzfristige Situation im Tageschart der Aktie zu bewerten?

Tageschart: Bullische Konsolidierung

Der Tageschart der Ströer-Aktie wird von einer impulsiven Kaufwelle aus dem vierten Quartal 2023 dominiert, nach den Q3-Quartalszahlen vom 9. November kletterte der Titel innerhalb von vier Wochen um gut 20 Prozent. Diese Kaufwelle wird seit Anfang Dezember in einem bullisch zu interpretierenden Kursmuster konsolidiert. Der Kurs hat sich zwischen 52 und 54 Euro stabilisiert.

Diese Art von Kursmuster wird nach einer impulsiven Kaufwelle zuvor in der Regel von einem weiteren Aufwärtsschub abgelöst.

Gelingt ein Ausbruch aus dieser Konsolidierungsformation gen Norden, wäre dies als kurz- und mittelfristiges Kaufsignal zu interpretieren. In dem Falle stehen die Chancen eines Anstiegs über die oben angesprochene 56er-Marke sehr gut, was weiteres kurz- und mittelfristiges Aufwärtspotenzial bis in den Bereich des Horizontalwiderstands um 65 Euro (obere rote Linie im Chart oben) generieren würde. Das wäre ein Kurspotenzial von knapp 20 Prozent für die kommenden Monate.

Fällt die Aktie hingegen per Tagesschlusskurs unter den Bereich 49,50/50,00 Euro zurück, wäre das präferierte bullische Szenario vorerst hinfällig. In dem Falle wären weitere Abgaben in den Bereich 45-46 Euro (Kurslücke vom 9. November 2023; siehe Chart unten) einzuplanen.

Risikobewusste und spekulativ orientierte Marktteilnehmer können das präferierte bullische Szenario mit einem Knock-Out-Zertifikat (KO-Zertifikat) umsetzen. Beispielsweise mit dem Bull KO von der UBS mit der WKN UL97C8. Basispreis und KO-Schwelle liegen aktuell bei 44,273 Euro mit unbegrenzter Laufzeit (Prospekt). Der Hebel dieses Derivats beträgt aktuell 5,82 (Stand 10.01.2024): ein Anstieg von einem Prozent in der Ströer-Aktie ergäbe also theoretisch derzeit ein Plus von 5,8 Prozent in diesem Derivat.

