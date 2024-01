ANALYSE-FLASH: UBS belässt About You auf 'Neutral' - Ziel 5,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für About You nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung etwas verfehlt, schrieb Analyst Yashraj Rajani in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei aber klar besser als erwartet ausgefallen./edh/mis

