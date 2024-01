Commerzbank und Global Payments gründen Gemeinschaftsunternehmen

FRANKFURT/ATLANTA (dpa-AFX) - Die Commerzbank tut sich bei digitalen Bezahlprodukten für Unternehmerkunden mit dem US-Unternehmen Global Payments zusammen. Das Frankfurter Geldhaus und der Anbieter von Finanztechnologien sowie Softwarelösungen mit Sitz in Atlanta gaben am Donnerstag die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens bekannt.

"Das neue Unternehmen, die Commerz Globalpay GmbH, startet voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2024 am Markt", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Angeboten werden sollen digitale Bezahllösungen, etwa die Smartphone-basierte Zahlungsanwendung von Global Payments, die es Händlern ermögliche, mobile Zahlungen ohne separates Kartenlesegerät zu akzeptieren.

Die Commerzbank beteiligt sich den Angaben zufolge mit 49 Prozent an der neuen Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt/Main, Global Payments hält 51 Prozent der Anteile. Der Transaktion müssen noch diverse Aufsichts- und Kartellbehörden zustimmen./ben/DP/mis