Trading-Chance VERBIO: Nicht ins fallende Messer greifen, es sei denn …

Ein dramatisch gesenktes Kursziel, verbunden mit einer „Verkaufen“-Einstufung, drückt die Aktie des Biokraftstoff-Herstellers VERBIO aktuell auf ein mehrjähriges Tief. Es gäbe Argumente, weshalb diese Situation einer der seltenen Fälle wäre, eine Ausnahme von der Regel zu machen, nie in ein fallendes Messer zu greifen: Eine Trading-Chance Long für Risikofreudige.

Die Analysten der Deutschen Bank senkten ihr Kursziel für die Aktie des Biokraftstoff-Herstellers VERBIO von 50 auf 22 Euro und drehten ihre Einstufung drastisch von „Kaufen“ auf „Verkaufen“. Doch welche völlig überraschende Veränderung der Rahmenbedingungen hatte diese so untypisch drastische Richtungsänderung ausgelöst?

Die Deutsche Bank steht mit ihrem Pessimismus bislang alleine da

Eigentlich gar keine. Denn dass VERBIO im immer am 30.6. endenden Geschäftsjahr 2022/2023 weniger verdient hat als im Rekordjahr 2021/2022, ist seit September bekannt. Im November wurde dann im Zuge der Ergebnisse des 1. Geschäftsjahresquartals (3. Kalenderquartal) die Prognose bestätigt, nach der das Unternehmen für 2023/2024 mit einem EBITDA (Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) von 200 bis 250 Millionen Euro rechnet (2022/2023: 240 Millionen). Neuere Zahlen und Aussagen gibt es noch nicht. Und selbst, wenn man das untere Ende dieser Prognose nehmen würde, läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis jetzt um die 13 und damit niedrig.

Richtig ist zwar, dass die Preise für Biokraftstoffe momentan niedrig sind. Aber das Wort „momentan“ sollte man nicht übersehen … die Preise schwanken immer … und immer in beide Richtungen. Weshalb die anderen Experten, die die VERBIO-Aktie auf dem Schirm haben, bislang deutlich weniger pessimistisch sind, die Kursziele der anderen die Aktie beobachtenden Analysten liegen bei 40, 50 und 70 Euro, wobei das Kursziel von 50 Euro, das von Jefferies mit der Einstufung „Kaufen“ ausgegeben wurde, gerade einmal zwei Tage alt ist, also in der gleichen Gesamtsituation entstand. Das ist ein Aspekt, der den Gedanken aufkommen lässt, dass man bei diesem Abriss der Aktie womöglich doch mal dagegenhalten könnte. Hinzu kommt:

Das bärische Kursziel ist schon fast erreicht

Dieses Kursziel von 22 Euro ist ja mit dem aktuellen Kurseinbruch schon fast erreicht, die Aktie hatte im bisherigen Tagestief 23,20 Euro erreicht und damit ein prozentual zweistelliges Minus markiert. Dadurch ist sie zudem markttechnisch überverkauft. Richtig ist, dass man hier mit einem hochspekulativen Long-Trade keine Wunder erwarten sollte, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Die Zone bei 30 Euro ist eine brettharte Widerstandslinie, an der VERBIO nur dann vorbei kommen könnte, wenn die nächsten Bilanzdaten absolut überzeugen sollten. Aber bis dorthin wäre eine Gegenbewegung allemal denkbar. Wichtig wäre nur, dass, wer hier ins fallende Messer greift, ganz bewusst Spielraum nach unten lässt, denn die Aktie kann, muss aber keineswegs zeitnah eine Gegenbewegung starten. Daher wären ein weiter Stop Loss und ein Long-Zertifikat mit einem niedrigen Hebel, der einen solch weiten Stopp auch aushält, zwingend.

Ein Long-Trade mit gezielt moderatem Hebel setzt auf die Gegenbewegung

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 13,087 Euro momentan einen Hebel von 2,12 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 17,30 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 0,42 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die VERBIO-Aktie lautet UM03RC.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 25,81 Euro, 30,22 Euro, 36,48 Euro

Unterstützungen: 19,40 Euro, 17,70 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die VERBIO-Aktie

Basiswert VERBIO WKN UM03RC ISIN DE000UM03RC2 Basispreis 13,087 Euro K.O.-Schwelle 13,087 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 2,12 Stop Loss Zertifikat 0,42 Euro

