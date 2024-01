Reaktion auf Ertragszahlen zumeist negativ | Erzeugerpreise unter den Zielen

Die Reaktion auf die meisten heute Morgen gemeldeten Quartalszahlen fällt negativ aus. Bei den Banken geht es bei den Aktien der Citigroup und JP Morgan nach den Ergebnissen bergauf. Die Aktien von BlackRock, Wells Fargo und der Bank of America unter Druck. Mit einem Verlust von rund 5% starten Delta Airlines und United Health in den Tag. Delta hat die Aussichten lediglich bestätigt, während bei United Health die medizinischen Kosten überraschend stark gestiegen sind. Was der Wall Street hilft die Verluste aufzuholen, sind die Dezember-Erzeugerpreise, die im Rahmen bis unter den Zielen der Analysten lagen.



