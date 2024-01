COINBASE - Wo liegen potenzielle Kaufkurse?

Coinbase Global Inc - WKN: A2QP7J - ISIN: US19260Q1076 - Kurs: 130,790 $ (Nasdaq)

Die Coinbase-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 429,54 USD vom 14. April 2021 in einer massiven Abwärtsbewegung. Dabei fiel die Aktie im Januar 2023 auf ein Tief bei 31,55 USD.

Seit diesem Tief hat der Wert eine Aufwärtsbewegung etabliert. Diese führte ihn bisher über mehrere Zwischenstationen auf ein hoch bei 187,39 USD. Seit diesem Hoch vom 28. Dezember konsolidiert die Aktie. Dabei fiel sie zunächst auf 144,25 USD zurück. Nach einem kleinen Stabilisierungsversuch durchbrach der Wert am Donnerstag dieses Tief und fiel am Freitag weiter ab.

Kurzfristig weiter abwärts, aber dann ...

Die Coinbase-Aktie könnte in den nächsten Tagen weiter zurücksetzen. Ein Rückfall in Richtung 114,88-114,41 USD ist möglich. Dort bestünde eine Chance auf eine Bodenbildung und anschließend einer Rally in Richtung des Widerstandsbereichs um 208,00 USD.

Sollte der Wert aber unter 114,41 USD abfallen, ergäbe sich ein weiteres Verkaufssignal. Es könnte dann zu weiteren Abgaben in Richtung 87,61 USD und damit in die Nähe des Aufwärtstrends seit Januar 2023 kommen.

Fazit: Noch befindet sich die Coinbase-Aktie auf Konsolidierungskurs. Diese kann noch etwas andauern. Aber nach dieser Konsolidierung ergibt sich eine Chance auf eine größere Rally.

Coinbase Global Inc

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)