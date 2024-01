Devisen: Euro notiert stabil unter 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Wochenbeginn stabil unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0965 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0942 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart stehen in der Eurozone Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Außenhandel auf dem Programm. In den USA herrscht wegen eines Feiertags weitgehend Ruhe. Im schweizerischen Davos startet das alljährliche Weltwirtschaftsforum, das Podiumsprogramm beginnt jedoch erst am Dienstag./bgf/stk