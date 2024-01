EQS-News: Neue Bestmarke im Lagergeschäft trotz schwieriger Rahmenbedingungen

EQS-News: NORDWEST Handel AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Konzerngeschäftsvolumen per 31.12.2023

NORDWEST Handel AG Neue Bestmarke im Lagergeschäft trotz schwieriger Rahmenbedingungen Dortmund, 15.01.2024 Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Konzerngeschäftsvolumens per 31.12.2023 wie folgt: Die NORDWEST Handel AG schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Geschäftsvolumen von 4.801,2 Mio. EUR ab. In Anbetracht der wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen des Jahres und den damit verbundenen schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen ist dieses Ergebnis als sehr positiv zu bewerten. Hervorzuheben sind dabei die Bereiche Handwerk-Industrie und Haustechnik. Im Bereich Handwerk-Industrie wird erstmalig die 1 Mrd. EUR Grenze überschritten, während in der Haustechnik nach langer Zeit wieder ein Geschäftsvolumen von über 300 Mio. Euro erzielt wird. Dagegen sind die baunahen Bereiche Stahl und Bau nicht entkoppelt von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Entwicklung im Lagergeschäft mit 245,7 Mio. EUR (+5,0% ggü. dem Vorjahr) ist trotz dieser schwierigen Bedingungen sehr gut. Hier wird eine neue Bestmarke erreicht. Das ZR/Streckengeschäft bleibt mit 4.555,5 Mio. EUR dagegen 18,6% unter dem Vorjahreswert. Verantwortlich hierfür sind insbesondere die bereits genannten Herausforderungen auf dem Stahlmarkt und der damit einhergehende vornehmlich preisgetriebene Rückgang des Geschäftsvolumens. Die Anzahl der Fachhandelspartner entwickelt sich dagegen sehr erfreulich. Im Geschäftsjahr 2023 steigt diese um 15 auf 1.255 (69 Zugänge, 54 Abgänge). Gemeinsam mit den Industrie- und Fachhandelspartnern ist es im Geschäftsjahr 2023 gelungen, den deutlich gestiegenen Kosten für Beschaffung, Transport, Energie und Personal, den anhaltenden Lieferengpässen sowie einem deutlichen Einbruch in den baunahen Bereichen zu trotzen und dabei den eingeschlagenen Erfolgsweg nicht aus dem Blick zu verlieren. Damit dies auch in der Zukunft gelingt, wurden mit dem neuen Vorstandsmitglied Thorsten Sega, welcher insbesondere die Geschäftsbereiche Logistik, IT und Personal verantwortet sowie der 5-jährigen Vertragsverlängerung von Vorstand Michael Rolf auch personell die weiteren Zukunftsweichen gestellt. Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche: Wie schon im gesamten Geschäftsjahr divergiert die Entwicklung in den einzelnen Geschäftsbereichen auch zum Jahresende stark. Per Dezember 2023 sind besonders die Geschäftsbereiche Handwerk-Industrie und Haustechnik hervorzuheben. Insbesondere im Bereich Handwerk-Industrie ist die Entwicklung uneingeschränkt positiv. Während das ZR- und Streckengeschäft 818,3 Mio. EUR erreicht und damit um 2,3% gegenüber dem Vorjahr wächst, wird auch das Lagergeschäft von den Fachhandelspartnern weiter sehr gut angenommen. Mit einem Lagervolumen von 197,9 Mio. EUR wird das Vorjahr um starke 9,2% übertroffen. Überzeugen kann auch der Bereich Haustechnik. Hier wird, vor allem durch die Neuakquisition von Fachhandelspartnern, ein Geschäftsvolumen von 312,1 Mio. EUR und damit ein Plus von 4,7% gegenüber dem Vorjahr erzielt. Die Geschäftsvolumina in den Geschäftsbereichen Stahl und Bau werden auch zum Jahresende von der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage geprägt. Im Stahlgeschäft führen Nachfrageeinbrüche aufgrund der schwachen Entwicklung, vor allem im baukonjunkturellen Umfeld, sowie erhebliche Preiseinbrüche zu einem deutlichen Rückgang des Geschäftsvolumens. Im Berichtszeitraum liegt das Geschäftsvolumen mit 1.691,9 Mio. EUR um 37,8% unter dem Vorjahreswert. Im Baubereich sind sowohl das ZR- und Streckengeschäft (-9,3%) als auch das Lagergeschäft (-5,6%) vom deutlichen Auftragsrückgang im Bausektor betroffen. Der Bereich TeamFaktor/ Services erzielt ein Geschäftsvolumen von 1.320,7 Mio. EUR und liegt damit in etwa auf Vorjahresniveau (-0,2%). Trotz des Ausbaus im Bereich der klein- und mittelständigen Kunden verhindert insbesondere der Volumenrückgang bei Bestandskunden aus dem Stahlsektor einen Anstieg des Geschäftsvolumens. Die Eckdaten zum Konzern-/ Jahresabschluss 2023 werden voraussichtlich am 19.03.2024 veröffentlicht, während der Online-Geschäftsbericht 2023 voraussichtlich am 29.03.2024 publiziert wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations. NORDWEST Handel AG

Der Vorstand

Über die NORDWEST Handel AG: Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.255 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.

