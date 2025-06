EQS-News: TAKKT AG: Timo Krutoff wird neuer TAKKT-CFO und komplettiert Vorstand für die kommenden drei Jahre

EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Personalie

TAKKT AG: Timo Krutoff wird neuer TAKKT-CFO und komplettiert Vorstand für die kommenden drei Jahre



25.06.2025 / 18:30 CET/CEST

Stuttgart, 25. Juni 2025. Der Aufsichtsrat hat heute Timo Krutoff mit Wirkung zum 7. Juli 2025 zum Finanzvorstand der TAKKT AG bestellt. Er folgt damit auf Lars Bolscho, der sich entschieden hatte, seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und nach einer Übergabephase Mitte Juli aus dem Unternehmen ausscheidet.



Timo Krutoff verfügt über langjährige Führungserfahrung im Finanzbereich zuletzt aus der Position als Finanzvorstand beim Motorenhersteller Deutz AG, wo er neben Finanzen auch die Bereiche Personal und Information Services verantwortete. Zuvor war er in verschiedenen kaufmännischen Führungspositionen in der thyssenkrupp-Gruppe tätig, unter anderem als CFO von Presta Camshafts und Bilstein.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Timo Krutoff einen sehr erfolgreichen und kompetenten Manager für die Aufgabe als Finanzvorstand der TAKKT gefunden haben. Aus seinen bisherigen Tätigkeiten verfügt er über umfassende Erfahrung in der Führung und Weiterentwicklung von Finanzorganisationen sowie der Begleitung von Transformationsprozessen. Mit der heutigen Entscheidung sichern wir für die kommenden drei Jahre Kontinuität in der Führung der Gruppe. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats wünsche ich dem Vorstand mit Andreas Weishaar und Timo Krutoff viel Erfolg bei der weiteren Umsetzung unserer TAKKT Forward Strategie“, so der Vorsitzende des Aufsichtsrats Hubertus Mühlhäuser.



TAKKT-CEO Andreas Weishaar begrüßte die Entscheidung des Aufsichtsrats. „Ich heiße Timo herzlich bei der TAKKT willkommen und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit. Gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern des Leadership-Teams werden wir die TAKKT in den kommenden Jahren fokussierter, wachstumsstärker und profitabler aufstellen.“ Timo Krutoff ergänzt: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei einem Unternehmen mit so viel Potenzial wie der TAKKT. Wir haben ein starkes Geschäftsmodell, eine überzeugende Strategie und sind finanziell stabil aufgestellt. Ich bin überzeugt, einen spürbaren Beitrag leisten zu können, um gemeinsam mit dem TAKKT-Team unsere finanzielle Performance zu verbessern.“







Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 400.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner

Benjamin Bühler

Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

