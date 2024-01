EQS-News: The Platform Group übernimmt Mehrheit an Avocadostore

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

The Platform Group übernimmt Mehrheit an Avocadostore



15.01.2024 / 17:25 CET/CEST

The Platform Group übernimmt Mehrheit an Avocadostore Düsseldorf, 15. Januar 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A200QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat heute über die The Platform Group GmbH & Co. KG einen Vertrag für den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Avocadostore unterzeichnet. Das im Jahr 2010 in Hamburg gegründete Unternehmen Avocadostore ist der führende digitale Marktplatz für nachhaltige Produkte in Deutschland, derzeit sind 1.500 Händler und Brands an die Plattform angebunden. Mit dem neuen Mehrheitseigentümer kann Avocadostore künftig von der breit aufgestellten E-Commerce-Kompetenz der TPG, insbesondere in den Bereichen Software sowie Marketing, profitieren und seinen Wachstumskurs beschleunigen. Die bisherige Alleineigentümerin, die GLG Green Lifestyle GmbH (GLG) mit Sitz in Berlin, bleibt weiterhin am Unternehmen beteiligt. Der Vollzug der Transaktion wird für Februar 2024 erwartet. Die Kaufpreiszahlung erfolgt sowohl durch Barmittel als auch durch Aktien im Rahmen des genehmigten Kapitals. Dr. Dominik Benner, Vorstandsvorsitzender der TPG erklärte: „Wir legen großen Wert darauf, dass das Alleinstellungsmerkmal in Bezug auf Nachhaltigkeit und die starke Bindung der Partner an Avocadostore erhalten bleiben. Wir möchten künftig europaweit weitere Partner onboarden und auch das Plattformsortiment erweitern, um noch mehr Kunden für nachhaltige Produkte zu gewinnen.“ Die langjährige Geschäftsführerin von Avocadostore, Mimi Sewalski: „Wir freuen uns, dass es gelungen ist, für Avocadostore einen Partner zu finden, der nicht nur Investitionsbereitschaft mitbringt, sondern auch eine klare strategische Ausrichtung im E-Commerce hat – insbesondere die Erfahrung im Plattformgeschäft ist für uns sehr spannend. Auf den Wissenstransfer mit der TPG und ihren Beteiligungen freuen wir uns sehr und sehen viele strategische Anknüpfungspunkte auf beiden Seiten.“ GLG-Geschäftsführer Matthias Linnekugel zum Verkauf der Mehrheitsanteile an The Platform Group: „Mit dem heutigen Tag haben wir ein wichtiges Zwischenziel bei der Entwicklung von Avocadostore erreicht. Nach einer mehrjährigen Phase organischen Wachstums war es jetzt an der Zeit, dass Avocadostore einen Mehrheitsgesellschafter erhält, der in der Lage ist, Synergiepotenziale zu heben und den Wachstumskurs von Avocadostore zu beschleunigen.“



Über die GLG Green Lifestyle GmbH: In ihrer 100%igen Zwischenholding GLG bündelt die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH (ddvg) ihre Beteiligungen im Nachhaltigkeitssegment. Neben Avocadostore gehören hierzu ÖKO-TEST (rund 76 %) und das Nachhaltigkeitsportal Utopia.de (rund 73 %).



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 18 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 14 Standorte mit 680 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. In 2023 wird mit einem Umsatz von 440 Mio. Euro und einem bereinigten EBITDA von 20 Mio. Euro gerechnet.



Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

