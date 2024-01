JPMorgan hat heute Zahlen veröffentlicht. Einziges Haar in der Suppe: Der Umsatz lag unter den Erwartungen der Analysten. Analysten rechnen zudem in diesem und im nächsten Jahr mit einem kleinen Gewinnrückgang. Warum das aber nicht verwunderlich ist und warum die JPMorgan-Aktie immer noch eine gute Wahl ist, erklärt euch Martin Goersch in der Videoanalyse.

