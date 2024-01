IRW-News: Calibre Mining Corp. : Aktionäre der Calibre Mining stimmen der Akquisition von Marathon Gold zu

IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Aktionäre der Calibre Mining stimmen der Akquisition von Marathon Gold zu

Vancouver, British Columbia. - 16. Januar 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (Calibre oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass die Aktionäre von Calibre auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung, die heute stattfand (die Versammlung), mit überwältigender Mehrheit für den Beschluss (der Beschluss der Calibre-Aktionäre) gestimmt haben, der die Ausgabe von bis zu 315.664.294 Stammaktien von Calibre (Calibre-Aktien) in Verbindung mit der geplanten Übernahme von Marathon Gold Corporation (Marathon) im Rahmen eines Arrangementplans (das Arrangement) vorsieht sowie für den Beschluss (der LTIP-Änderungsbeschluss) zur Genehmigung einer Änderung der maximalen Anzahl an Calibre-Aktien, die im Rahmen des geänderten und neu gefassten langfristigen Anreizplans von Calibre ausgegeben werden können, der erst nach Abschluss des Arrangements umgesetzt wird.

290.660.955 Calibre-Aktien, die 62,67 % der zum Stichtag ausgegebenen und ausstehenden Calibre-Aktien entsprechen, wurden auf der Versammlung zur Abstimmung gestellt. Der Beschluss der Calibre-Aktionäre und der LTIP-Änderungsbeschluss wurden von den Calibre-Aktionären, die entweder persönlich (virtuell) oder durch einen Bevollmächtigten auf der Versammlung anwesend waren, mit jeweils etwa 99,59 % bzw. 76,04 % der abgegebenen Stimmen angenommen. Der Bericht mit den Abstimmungsergebnissen wird im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich zur Zustimmung der Calibre-Aktionäre haben die Marathon-Aktionäre dem Arrangement auf der Sonderversammlung der Marathon-Aktionäre zugestimmt, die heute stattfand. Das Arrangement wird voraussichtlich am 24. Januar 2024 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) und der Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen.

Eine ausführlichere Beschreibung des Arrangements finden Sie im Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung des Unternehmens vom 11. Dezember 2023 (das Rundschreiben).

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Darren Hall

Darren Hall, President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

Senior Vice President Corporate Development & IR

Tel.: (604) 628-1012

E-Mail: calibre@calibremining.com

Website: www.calibremining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Calibre Mining Corp.

Calibre (TSX: CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen bzw. US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Calibre und Marathon in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und häufig durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten", "sollten" oder "könnten" eintreten, und beinhalten Informationen bezüglich: Erwartungen hinsichtlich der Frage, ob die geplante Übernahme von Marathon durch Calibre vollzogen wird, einschließlich der Frage, ob die Bedingungen für den Vollzug des Arrangementplans erfüllt werden, oder hinsichtlich des Zeitplans für den Abschluss der Übernahme und den Erhalt der erforderlichen gerichtlichen Genehmigungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit durch Warnhinweise und Risikofaktoren eingeschränkt, die in den von Calibre und Marathon bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten sind, einschließlich des Rundschreibens, des Jahresinformationsformulars von Calibre, der Jahresabschlüsse von Calibre und der zugehörigen MD&A (Management Discussion and Analysis, Lagebericht) für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr sowie der Zwischenabschlüsse und der zugehörigen MD&A für die am 30. September 2023 endenden drei und neun Monate, die alle bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten Provinzen Kanadas eingereicht wurden und unter dem Profil von Calibre unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die Risikofaktoren stellen keine vollständige Aufzählung der Faktoren dar, die die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beeinflussen können.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beruhen auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung von Calibre zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

