Uranium Energy: Startschuss gefallen!

Jahrelang dümpelte die Aktie von Uranium Energy im Bereich um 1,45 US-Dollar herum, gewann aber sichtlich an Attraktivität nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine. In einer ersten Kaufwelle konnte der Wert auf 6,60 US-Dollar bis April 2022 zulegen. Nach einer kurzen Verschnaufpause und Rücksetzern auf den EMA 200 (Monat) um 2,30 US-Dollar startete die Aktie wieder durch und schoss ab Frühling letzten Jahres über die Verlaufshochs aus Dezember 2010 hoch. Dadurch steuert Uranium Energy nun unmittelbar die Rekordstände aus 2007 an.

Viele neue Kraftwerke geplant

Der Kurssprung von über zwölf Prozent zu Beginn dieser Woche und direkt über die Verlaufshochs aus 2010 könnte in den kommenden Tagen Impulscharakter entfalten und ein Folgeinvestment begünstigen. Ziele an den Rekordhochs aus 2007 bei 9,35 US-Dollar können dann für Uranium Energy ausgerufen werden. Zuvor allerdings könnte der massive Kurssprung kurz zur Unterseite konsolidiert werden, im Idealfall auf 7,15 bis 7,48 US-Dollar. Notierungen unterhalb von 6,60 US-Dollar sollten mit erhöhter Vorsicht einhergehen, Abschläge zurück auf 5,63 US-Dollar und darunter auf 4,83 US-Dollar müssten in diesem Fall zwingend eingeplant werden.