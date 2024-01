EUR/PLN: Hohe Hürden voraus!

Übergeordnet steckt das Paar EUR/PLN seit Februar letzten Jahres in einem Abwärtstrend fest, innerhalb dessen es von 4,7986 auf 4,2934 PLN talwärts ging. Im Mai kam es zu einem Bruch eines langfristigen Aufwärtstrends, die Folge war ein Verkaufssignal in den Bereich von 4,30 PLN und dadurch den mittleren Unterstützungsbereich aus 2019/2020. An dieser Stelle konnte sich EUR/PLN stabilisieren sowie einen vorläufigen Boden ausbilden. Der dynamische Kursanstieg vom Dienstag hat diesen nach charttechnischen Maßgaben nun abgeschlossen und erlaubte es weitere Kursgewinne zu generieren. Allerdings sehen sich Käufer nun mit einem multiplen Widerstand bestehend aus dem EMA 200, einem Horizontalwiderstand um 4,3985 PLN sowie einer seit September letzten Jahres bestehenden Abwärtstrenlinie konfrontiert. An dieser Stelle wird sich die wahre Stärke der Käuferschicht beweisen müssen.

Neue Regierung räumt auf

Nur wenn es bei EUR/PLN nun zu Anschlusskäufen kommt und der Euro mindestens über das Niveau von 4,41 PLN zulegt, würde der Boden im vollen Umfang greifen und Kursgewinne zurück an 4,4772 und darüber 4,5040 PLN ermöglichen. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von mittelfristigen Long-Positionen anbieten. Sollte der zaghafte Boden dagegen durch einen Kursrutsch mindestens unter 4,3542 PLN abgewürgt werden, würden aller Wahrscheinlichkeit nach Abschläge zurück auf die Dezembertiefs bei 4,2934 PLN einsetzen. Dies würde jedoch zeitgleich die Chance auf einen größeren Bildungsprozess eröffnen, falls an der tieferen Stelle eine Stabilisierung gelingt.