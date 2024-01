IRW-News: Defense Metals Corp. : Defense Metals gibt Co-Design-Abkommen und Partnerschaftsinvestition mit McLeod Lake Indian Band bekannt

IRW-PRESS: Defense Metals Corp. : Defense Metals gibt Co-Design-Abkommen und Partnerschaftsinvestition mit McLeod Lake Indian Band bekannt

Vancouver (British Columbia), 16. Januar 2024 / IRW-Press / Defense Metals Corp. (Defense Metals oder das Unternehmen; TSX-V: DEFN / OTCQB: DFMTF / FWB: 35D) freut sich bekannt zu geben, dass es mit der McLeod Lake Indian Band (MLIB) ein Co-Design-Abkommen (das Abkommen) hinsichtlich der laufenden Erschließung des zu 100 % im Besitz von Defense Metals befindlichen Seltenerdmetallprojekts Wicheeda (das Projekt Wicheeda) unterzeichnet hat, das sich 80 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet.

Das Co-Design-Abkommen

Gemäß dem Abkommen wird Defense Metals bei der Planung des Projekts Wicheeda mit MLIB zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit wird die Interessen und Prioritäten von MLIB bei der Planung und Gestaltung zukünftiger Machbarkeitsstudien und der Umweltverträglichkeitsprüfung umfassen und die Beteiligung von MLIB an bestimmten technischen Studien in Zusammenhang mit dem Projekt Wicheeda beinhalten. Umfassende Budgets und Arbeitspläne sollen gemeinsam entwickelt und in den Prozess integriert werden. Darüber hinaus wird Defense Metals eine Vorauszahlung an MLIB leisten, einen Teil der Kosten von MLIB für die Beteiligung an den Prüfungsaktivitäten finanzieren und die Mitglieder von MLIB bei der Teilnahme an einer postsekundären Ausbildung in einem bergbaubezogenen Bereich unterstützen. Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht die wesentliche Rolle des Projekts Wicheeda bei der Unterstützung des Beitrags von British Columbia zur sauberen Energiewende. Angesichts einer angestrebten Jahresproduktion, die etwa 10 % der aktuellen Weltproduktion entspricht, weist das Projekt das Potenzial auf, ein bedeutsamer Lieferant von Seltenerdmetallen zu werden.

MLIB-Partnerschaftsinvestition

Defense Metals Corp. gibt außerdem bekannt, dass MLIB zugestimmt hat, eine strategische Investition in Defense Metals zu tätigen, und zwar mittels einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 2.557.795 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,26 $ pro Aktie (der Angebotspreis) für Einnahmen in Höhe von insgesamt 665.026,70 $ (das Angebot). Als Vergütung dafür, dass RCF Opportunities Fund II L.P. (RCF) zugestimmt hat, bei einer früheren Privatplatzierung (siehe Pressemitteilung von Defense Metals vom 27. April 2023) als Lead-Order zu zeichnen, wurde RCF das Recht gewährt, sich anteilsmäßig an nachfolgenden Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierungen des Unternehmens zu beteiligen, und zwar auf Basis der Eigentümerschaft von RCF (ermittelt auf teilweise verwässerter Basis unmittelbar vor der geplanten Finanzierung), solange der Anteil von RCF am Unternehmen größer oder gleich 5 % ist (ermittelt auf teilweise verwässerter Basis). Wenn sich RCF dazu entschließt, sich am Angebot zu beteiligen, kann das Unternehmen gemäß den bestehenden Genussrechten bis zu 283.883 zusätzliche Stammaktien zum Angebotspreis ausgeben und so zusätzliche Bruttoeinnahmen von bis zu 73.809,58 $ erzielen.

Das Angebot soll unmittelbar nach der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange abgeschlossen werden. Abgesehen von der gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien auch einer freiwilligen zweijährigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum. Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Weiterentwicklung des Projekts Wicheeda zu verwenden.

Die Stammaktien des Unternehmens wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder dem Wertpapierrecht eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und des geltenden Wertpapierrechts eines US-Bundesstaates vor. Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot für die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere angesehen werden. Auch dürfen in Rechtsprechungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, keine Verkäufe stattfinden.

Qualifizierter Sachverständiger

Kristopher J. Raffle, P.Geo. (B.C.), Principal und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (Alberta) und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Daten in Bezug auf das Projekt Wicheeda verifiziert.

Über Defense Metals Corp. und sein Seltenerdmetallprojekt Wicheeda

Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen, 8.301 Hektar (~20.534 Acres) großen Projekts Wicheeda konzentriert, das sich auf dem traditionellen Gebiet der McLeod Lake Indian Band in British Columbia (Kanada) befindet.

Das Projekt Wicheeda, welches rund 80 km (~50 Meilen) nordöstlich der Stadt Prince George liegt, ist über Allwetterschotterstraßen zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur, darunter Hydro-Stromleitungen, Gaspipelines, der nahe gelegenen Canadian National Railway und größeren Highways, die einen einfachen Zugang zu den Hafenanlagen in Prince Rupert, dem nächstgelegenen großen nordamerikanischen Hafen zu Asien, ermöglichen.

Defense Metals Corp. wird in Kanada unter dem Symbol DEFN an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten unter DFMTF an der OTCQB und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter 35D gehandelt.

Defense Metals ist stolzes Mitglied der Discovery Group. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.discoverygroup.ca/

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter https://www.defensemetals.com oder wenden Sie sich bitte an:

Todd Hanas, Bluesky Corporate Communications Ltd.

Vice President, Investor Relations

Tel: (778) 994 8072

E-Mail: todd@blueskycorp.ca

Suite 228-1122 Mainland St.

Vancouver, BC V6B 5L1

(DEFN:TSXV)

www.defensemetals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die ohne Einschränkung alle (ausdrücklichen oder impliziten) Aussagen in Bezug auf Folgendes umfassen können: die Weiterentwicklung des Projekts Wicheeda, einschließlich der voraussichtlichen Machbarkeitsstudie und des Umweltbewertungsprozesses, technischer Studien und damit zusammenhängender Angelegenheiten, den erwarteten Zeitplan für die Weiterentwicklung des Projekts Wicheeda, die erwartete Jahresproduktion, das Angebot, die Beteiligung von RCF am Angebot, die Genehmigung der TSX Venture Exchange, die Verwendung der Nettoerlöse aus dem Angebot, die Verpflichtungen und Zusagen im Rahmen des Abkommens und die damit verbundenen Ziele, die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, sein Projekt und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Wörtern wie planen, glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, Ausblick, schätzen, prognostizieren, projizieren, fortsetzen, könnten, möglich, potenziell, vorhersagen, sollten, würden und anderen ähnlichen Wörtern und Ausdrücken zu erkennen; das Fehlen dieser Wörter bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse, Beiträge oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie eintreten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der Risiken und Ungewissheiten, die mit dem Geschäft des Unternehmens und dem Projekt Wicheeda verbunden und diesem inhärent sind, erheblich abweichen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft operieren wird, einschließlich des Preises für Seltene Erden, der voraussichtlichen Kosten und Ausgaben, der Genauigkeit von Untersuchungsergebnissen, der Leistung verfügbarer Laboratorien und anderer damit verbundener Dienstleistungen, zukünftiger Betriebskosten, der Interpretation geologischer, technischer und metallurgischer Daten, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Explorations-, technische und metallurgischen Ergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der innewohnenden Ungewissheit von Explorations- und Erschließungsergebnissen sowie Kostenschätzungen, dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben und jenen anderen Risiken, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca angegeben sind.

Obwohl solche Schätzungen und Annahmen von der Unternehmensleitung als vernünftig erachtet werden, unterliegen sie innewohnend erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen und regulatorischen Unwägbarkeiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen u.a. die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- und Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten oder zu erhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der First Nations) aufrechtzuerhalten, Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen Schwierigkeiten im operativen Betrieb (einschließlich des Versagens von Anlagen oder Prozessen, gemäß den Spezifikationen oder Erwartungen zu arbeiten), Kosteneskalation, Nichtverfügbarkeit von Personal, Materialien und Ausrüstung, Maßnahmen der Regierung oder Verzögerungen beim Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Risiken in Bezug auf ungenaue geologische, metallurgische und technische Annahmen, Preisverfall bei Seltenen Erden, Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Fähigkeit des Unternehmens zum operativen Betrieb, die Rohstoffpreise, die Bedingungen auf den Kapitalmärkten, die Beschränkung der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs und der Lieferketten, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern, Beratern oder Direktoren, Kostensteigerungen, verzögerte Ergebnisse, Rechtsstreitigkeiten und die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch die Gegenparteien. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73284

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73284&tr=1

