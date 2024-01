Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.01.2024 Kursziel: 54,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Preview: Rekordergebnis im Schlussquartal erwartet - 2024 wieder mit deutlichem Wachstumspotenzial Nynomic wird Ende Februar vorläufige Geschäftszahlen veröffentlichen. Wir erwarten die Erfüllung der FY-Guidance und damit einhergehend ein äußerst erfolgreiches Schlussquartal. Zuletzt war die avisierte sukzessive Steigerung der Geschäftsaktivitäten klar erkennbar. Nach Q3 bestätigte der Vorstand darüber hinaus die bekannte Guidance, die eine Rekord-Performance bei Umsatz und Ergebnis impliziert. Für 2024 prognostizieren wir eine Rückkehr zu deutlich zweistelligen Wachstumsraten. Q4 von Entwicklungsaufträgen und starker Auftragspipeline beflügelt: Wie bereits nach 9M ersichtlich war, konnte Nynomic den durch Stichtagseffekte verzerrten Jahresstart (Q1: 21,6 Mio. Euro; -23,4% yoy) in den Folgequartalen kompensieren. So lag der Konzernumsatz nach drei Quartalen bei 83,4 Mio. Euro (-0,5% yoy). Die Marge steigerte sich in den Quartalen sukzessive auf zuletzt 12,1% in Q3 (+0,3 PP yoy). Damit verlief das GJ bisher exakt wie vom Vorstand antizipiert. Für den in Aussicht gestellten Schlussspurt gehen wir von einer Fortsetzung der positiven Umsatzdynamik auf Quartalssicht aus. Mit den in unserem Modell abgebildeten 39,0 Mio. Euro dürfte Nynomic ein Rekord-Umsatzniveau verbucht haben. Ebenso stellt das EBIT-Margenniveau, welches nahe der 20% (MONe: 19,4%; +5,5PP yoy) liegen dürfte, voraussichtlich einen Höchstwert in der Konzernhistorie dar. Neben weiteren Aufholeffekten sollten hierfür u.E. vor allem die schwerpunktmäßig zum Ende des Jahres anfallenden Abrechnungen von hochmargigen Entwicklungsaufträgen verantwortlich gewesen sein. Ebenso war in Q4 laut Vorstand die erste Teil-Abrechnung des hochprofitablen Lemnatec-Auftrags fällig. Wachstum in 2024 wieder beschleunigt: Im aktuellen Geschäftsjahr dürften normalisierte Lagerbestände bei Kunden, die erste ganzjährige Konsolidierung der jüngsten Akquisitionen (MONe: ca. 5 Mio. Euro) und die weitere Entfaltung struktureller Wachstumstreiber für eine Rückkehr zu deutlich zweistelligen Top Line-Wachstumsraten führen. Letztlich erwarten wir für 2024 auch die Auslieferung eines ersten größeren TactiScan-Auftrages mit einem Umsatzbeitrag im mittleren einstelligen Mio. Euro-Bereich. Damit einhergehend sollte sich ein deutlicher EBIT-Margensprung um rund 2 PP yoy auf 14,9% ergeben. Konzernportfolio gewinnt in diesem Jahr wohl weiteren Baustein hinzu: Nach zwei vielversprechenden Akquisitionen im GJ 2023 steht in 2024 u.E. die Fortsetzung der Buy-and-Build-Strategie mit einer größeren Akquisition an, wodurch die bereits umfassende Technologie- und Lösungspalette des Konzerns breiter aufgestellt wird. Zusätzlich werden im Zuge opportunistischer M&A-Deals permanent potenzielle Targets analysiert. Als aktuellstes Beispiel dient hier die jüngste Akquisition der art photonics. Aufgrund der komfortablen Nettocash-Position sollten sich Akquisitionen nach Konsolidierung unmittelbar ergebniserhöhend auswirken. Fazit: Mit der bevorstehenden Veröffentlichung vorläufiger Q4-Zahlen dürfte Nynomic seine Umsatz- und Ertragskraft erneut eindrucksvoll unter Beweis stellen. Für die Fortsetzung des bisherigen Wachstumspfads in 2024 ist das Unternehmen hervorragend positioniert. Positiver Newsflow dürfte u.a. mit den Quartalsergebnissen in H1 folgen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 54,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28693.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °