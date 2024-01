IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining schließt den Verkauf von Nutmeg Mountain an NevGold ab und erhält 3 Millionen Dollar in NevGold-Aktien

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining schließt den Verkauf von Nutmeg Mountain an NevGold ab und erhält 3 Millionen Dollar in NevGold-Aktien

Vancouver, British Columbia - 19. Januar 2024 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ - freut sich, bekannt zu geben, dass es gemäß seiner zuvor angekündigten Optionsvereinbarung mit NevGold Corp. vom 14. Juni 2022 (das "Optionsabkommen") eine Zahlung in Höhe von 3 Millionen $ erhalten hat, die gemäß den Bedingungen des Optionsabkommens von NevGold durch die Ausgabe von 10.000.000 Stammaktien (die "NevGold-Aktien") an das Unternehmen beglichen wurde. Infolgedessen hat das Unternehmen den Verkauf des Nutmeg Mountain-Projekts (das "Projekt" oder "Nutmeg Mountain", zuvor als Almaden bekannt) an eine Tochtergesellschaft von NevGold abgeschlossen.

Der Verkauf des Projekts stellt für GoldMining einen unmittelbaren Wert dar und ermöglicht es dem Unternehmen gleichzeitig, das künftige Potenzial des Projekts zu erhalten und sich weiterhin auf die Weiterentwicklung und Erschließung des Werts der anderen Vermögenswerte im GoldMining-Portfolio zu konzentrieren. GoldMining hält nun insgesamt 132 Millionen $ an NevGold (TSX-V: NAU), U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) und Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY) Basierend auf den Schlusskursen der berichterstattenden Emittenten an ihren jeweiligen Börsen am 18. Januar 2024 und vorbehaltlich von Wechselkursen im Falle von U.S. GoldMining Inc. und Gold Royalty Corp.

.

Alle Verweise auf Dollarbeträge sind in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Höhepunkte der Transaktion:

- Das Unternehmen hat 10 Millionen NevGold-Aktien als Abgeltung für die letzte Zahlung von 3,0 Millionen $ im Rahmen des Optionsabkommens erhalten. Die NevGold-Aktien wurden zu einem angenommenen Preis von 0,30 $ pro Aktie ausgegeben.

- Die Transaktion erzielte eine attraktive Rendite für GoldMining, wobei der Gesamtbetrag der erhaltenen Gegenleistung 9,0 Millionen $ für das Projekt betrug, das im Jahr 2020 für 1,15 Millionen $ erworben wurde.

- Nach der Transaktion ist GoldMining der größte Aktionär von NevGold und hält etwa 29,4 % der ausstehenden NevGold-Aktien. Dies ermöglicht dem Unternehmen eine kontinuierliche Beteiligung an den potenziellen Vorteilen von Nutmeg Mountain sowie an den anderen Vermögenswerten von NevGold in Nevada und British Columbia.

- In Zukunft ist NevGold verpflichtet, zusätzliche bedingte Zahlungen an das Unternehmen in Höhe von bis zu 7,5 Millionen $ gemäß der Optionsvereinbarung zu leisten, die nach Wahl von NevGold in bar oder in Aktien zu zahlen sind:

o 0,5 Millionen $ bei Bekanntgabe oder Einreichung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für das Projekt;

o 2,5 Millionen $ bei der Ankündigung oder Einreichung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie für das Projekt; und

o 4,5 Millionen $ bei Bekanntgabe oder Einreichung einer Durchführbarkeitsstudie für das Projekt.

- Die Transaktion ermöglichte es dem Managementteam von GoldMining, den Wert des Unternehmens herauszukristallisieren, während es sich weiterhin auf die Erschließung von Werten und die Weiterentwicklung seiner anderen Vermögenswerte in ganz Nord- und Südamerika konzentriert.

Alastair Still, der CEO von GoldMining, kommentierte: "Wir freuen uns, den Verkauf des Projekts an NevGold abzuschließen und als größter Anteilseigner von NevGold an den potenziellen Vorteilen des Projekts beteiligt zu bleiben. Durch den Abschluss dieser Transaktion profitiert das Team von NevGold von Synergien mit seinen Projekten im benachbarten Nevada und hat die erforderlichen Ausgaben getätigt und das Projekt vorangebracht. Darüber hinaus behält GoldMining durch die erfolgsabhängigen Zahlungen von bis zu 7,5 Millionen $ beim Erreichen bestimmter Meilensteine durch NevGold zukünftige Gewinne aus dem Projekt. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie NevGold Nutmeg Mountain sowie seine anderen Projekte in Nevada und British Columbia mit vielen hochprioren, noch nicht getesteten Bohrzielen weiter vorantreibt. Für GoldMining bedeutet die Transaktion, dass wir uns weiterhin auf unsere strategischen Initiativen konzentrieren können und gleichzeitig unsere Bilanz durch unsere strategische Investition in NevGold stärken können."

Frühwarnbericht

Vor Abschluss der Zahlung besaß das Unternehmen 16.670.250 NevGold-Aktien und 1.488.100 Aktienkauf-Warrants, die in 1.488.100 NevGold-Aktien zu einem Ausübungspreis von $0.60 pro Aktie bis zum 5. Dezember 2024 (die "NevGold-Warrants"), was ungefähr 20,6 % der ausstehenden NevGold-Aktien auf unverwässerter Basis und ungefähr 22,1 % auf teilweise verwässerter Basis entspricht, wenn man von der Ausübung der von GoldMining gehaltenen NevGold-Warrants ausgeht. Nach Abschluss der Zahlung besitzt GoldMining 26.670.250 NevGold-Aktien und 1.488.100 NevGold-Warrants, was etwa 29,4 % der ausstehenden NevGold-Aktien auf unverwässerter Basis und etwa 30,5 % auf teilverwässerter Basis unter der Annahme, dass die von GoldMining gehaltenen NevGold-Warrants ausgeübt werden, entspricht, und hat die Kontrolle und Leitung darüber. Die vorgenannten Prozentsätze des Aktienbesitzes basieren auf 80.827.069 ausstehenden NevGold-Aktien zum 18. Januar 2024, unmittelbar vor dem Abschluss der hier beschriebenen Transaktion.

Ein Frühwarnbericht (der "Bericht") wird von GoldMining gemäß National Instrument 62-103 auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil von NevGold eingereicht werden. Um eine Kopie des Berichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Pat Obara, Chief Financial Officer von GoldMining, unter der Adresse 1188 West Georgia Street, Suite 1830, Vancouver, BC V6E 4A2 oder telefonisch unter +1 (855) 630-1001.

Die Wertpapiere wurden an GoldMining zu Investitionszwecken ausgegeben, und in Zukunft kann GoldMining je nach Marktbedingungen, Neuformulierung von Plänen und/oder anderen relevanten Faktoren zusätzliche Wertpapiere von NevGold erwerben, einige oder alle bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere, die es hält oder halten wird, veräußern oder seine aktuelle Position beibehalten.

Über GoldMining Inc.

Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert das Unternehmen nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch mehr als 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,8 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 26,7 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen sind unter www.goldmining.com zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Co-Vorsitzender, David Garofalo, Co-Vorsitzender

Alastair Still, CEO

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, gehören unter anderem Aussagen über die Strategie und die Geschäftspläne des Unternehmens sowie über die potenziellen Chancen, die sich aus der fortgesetzten Beteiligung an NevGold ergeben. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltbezogenen Vorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen, die Unfähigkeit, die Arbeiten wie erwartet zu beginnen und abzuschließen, die Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Projekte, die sich aufgrund weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern können, sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings Jahresinformationsblatt und anderen Unterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

