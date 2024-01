ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Infineon auf 46 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 44 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung der Investitionen in der Halbleiterbranche dürfte 2024 begrenzt bleiben, im Folgejahr aber zunehmen, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Infineon sei eine schwierige Lage im Kundenkreis der Automobilindustrie schon im Konsens berücksichtigt./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 16:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

